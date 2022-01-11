Koronavirüs Selam verene bulaşıyor
TÜRKİYE

Selam verene bulaşıyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Omicron’un 10 kat daha hafif seyreden ama belki 100 kat daha bulaşıcı bir varyant olduğunu söyledi: Omicron olan bir kişiye 30 santimetreden selam verseniz bulaşıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Selam verene bulaşıyor​
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Omicron’un diğer varyantlara göre 10 kat bulaşıcı olduğunu söyledi.

  • “Omicron’lu bir kişiye selam verseniz bulaşabilecek yapıda bir varyant” diyen Turan, şöyle konuştu: “Koronavirüs için 120 bin gibi sayıları görmek artık imkansız gibi görünmüyor. Omicron olan bir kişiye 30 santimetreden selam verseniz bulaşıyor. Öylesine güçlü bir tutunma yapısına sahip ki herkesi hasta edebiliyor. Bu varyantta aşı olan kişilerde daha hafif bir hastalık süreci seyrediyor. Bizi koruyacak en önemli şey maskedir, mesafedir.”

Turan, Omicron’un son varyant olmasa bile gelecek varyantlara karşı vücudumuzu hazırlayacağını belirtti.

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