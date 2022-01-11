Selam verene bulaşıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Omicron’un 10 kat daha hafif seyreden ama belki 100 kat daha bulaşıcı bir varyant olduğunu söyledi: Omicron olan bir kişiye 30 santimetreden selam verseniz bulaşıyor.

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