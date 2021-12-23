Koronavirüs Turkovac haftaya piyasada Sinovac ve Biontech aşılarının tedariği devam edecek mi?
BİLİMSEL GELİŞMELER

Turkovac haftaya piyasada: Sinovac ve Biontech aşılarının tedariği devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerli aşı Turkovac'ın önümüzdeki hafta seri üretime geçeceğini açıklamasının ardından Sinovac ve Biontech aşılarının tedarikine devam edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Önümüzdeki dönemde Çin’den Sinovac tedarikine son verilmesi beklenirken BioNTech’in tedarik edilmesine ise devam edilecek.

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Haber Merkezi Diğer
Sinovac ve Biontech aşılarının vurulmaya devam edilecek mi? Biontech mi Turkovac mı?
Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı.

Yerli koronavirüs Turkovac, geçtiğimiz gün acil kullanım onayı aldı. Yaşanan gelişmenin ardından seri üretim için harekete geçildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; uzmanlar Sinovac tedariğine son verilmesinin beklendiğini ancak BioNTech’in tedarik edilmesine devam edileceğini söyledi. Turkovac'ın Çin üretimi Sinovac gibi inaktif bir virüs aşısı olduğu bilgisini paylaşan uzmanlar, oldukça koruyucu, Sinovac’a göre daha etkili olduğunu söyledi.

Ayrıca, aşının mutasyonlar üzerindeki etkinliğiyle ilgili de özel çalışma yapıldığı belirtildi.

Bakan Koca Turkovac'ın acil kullanım onayını böyle duyurdu: Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduk
OYNAT 01:06
Bakan Koca Turkovac'ın acil kullanım onayını böyle duyurdu: Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile katıldı.

Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bugün itibariyle Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduk.' dedi.
  • Uzmanların aktardığına göre, Turkovac, hiç aşı olmamış kişilere uygulanabilecek. Ayrıca Sinovac gibi inaktif aşı olmuş kişilere hatırlatma dozu olarak da vurulabilecek. Yapılan çalışmalara göre hiç aşı olmayan birisi için iki doz Turkovac yeterli, hatırlatma dozu olarak da Sinovac’a göre dört kat daha etkili.


Çalışmalar devam ediyor

MRNA aşısı olan BioNTech’in ardından hatırlatma dozu olarak uygulanıp uygulanamayacağına yönelik çalışmalar ise hâlen devam ediyor. Sinovac ve Biontech aşıları Türkiye’de uygulanmaya devam edecek. Vatandaş hangi aşıyı yaptırmak isterse o aşıyı vurulacak. Ancak Turkovac’ın da inaktif aşı olması sebebiyle önümüzdeki dönemde Çin’den Sinovac tedarikine son verilmesi bekleniyor. BioNTech’in tedarik edilmesine ise devam edilecek.

Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı: Gelecek haftadan itibaren kullanıma geçilecek
GÜNDEM
Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı: Gelecek haftadan itibaren kullanıma geçilecek
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