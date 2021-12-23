Turkovac haftaya piyasada: Sinovac ve Biontech aşılarının tedariği devam edecek mi?

Yerli koronavirüs Turkovac, geçtiğimiz gün acil kullanım onayı aldı. Yaşanan gelişmenin ardından seri üretim için harekete geçildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; uzmanlar Sinovac tedariğine son verilmesinin beklendiğini ancak BioNTech’in tedarik edilmesine devam edileceğini söyledi. Turkovac'ın Çin üretimi Sinovac gibi inaktif bir virüs aşısı olduğu bilgisini paylaşan uzmanlar, oldukça koruyucu, Sinovac’a göre daha etkili olduğunu söyledi.

Ayrıca, aşının mutasyonlar üzerindeki etkinliğiyle ilgili de özel çalışma yapıldığı belirtildi.

OYNAT 01:06 Bakan Koca Turkovac'ın acil kullanım onayını böyle duyurdu: Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile katıldı.



Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bugün itibariyle Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduk.' dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Uzmanların aktardığına göre, Turkovac, hiç aşı olmamış kişilere uygulanabilecek. Ayrıca Sinovac gibi inaktif aşı olmuş kişilere hatırlatma dozu olarak da vurulabilecek. Yapılan çalışmalara göre hiç aşı olmayan birisi için iki doz Turkovac yeterli, hatırlatma dozu olarak da Sinovac’a göre dört kat daha etkili.

Çalışmalar devam ediyor

MRNA aşısı olan BioNTech’in ardından hatırlatma dozu olarak uygulanıp uygulanamayacağına yönelik çalışmalar ise hâlen devam ediyor. Sinovac ve Biontech aşıları Türkiye’de uygulanmaya devam edecek. Vatandaş hangi aşıyı yaptırmak isterse o aşıyı vurulacak. Ancak Turkovac’ın da inaktif aşı olması sebebiyle önümüzdeki dönemde Çin’den Sinovac tedarikine son verilmesi bekleniyor. BioNTech’in tedarik edilmesine ise devam edilecek.

REKLAM