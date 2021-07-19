Koronavirüs Türkiyenin 19 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Vakalar bir haftada yüzde 30 arttı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 19 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vakalar bir haftada yüzde 30 arttı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 19 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. Sosyal medyadan vaka ve aşı sayıları ile ilgili tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının bir haftada yüzde 30 arttığını belirterek uyardı. İşte 19 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Türkiyenin 19 Temmuz koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 152 oldu.

Sağlık Bakanlığının yayınladığı vaka ve aşı tablosu.
Sağlık Bakanlığının yayınladığı vaka ve aşı tablosu.

Bir haftada yüzde 30 arttı

Sosyal medya hesabından tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın." uyarını yaptı.

Bir doz aşı yapanların sayısı 39 milyonu geçti

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,85, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 33,87 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 389 bin 723 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 9 bin 602'si birinci doz, 21 milyon 20 bin 302'si ikinci doz, 3 milyon 650 bin 302'si üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 680 bin 206'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.


Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

16 Temmuz aşı ve vaka haritası.
16 Temmuz aşı ve vaka haritası.

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