Koronavirüs Tek düşman yarasa değilmiş Korona hamsterlardan insanlara bulaştı
BİLİMSEL GELİŞMELER

Tek düşman yarasa değilmiş: Korona hamsterlardan insanlara bulaştı

Hong Kong Üniversitesi’nden araştırmacılar, ülkede baş gösteren Kovidli Hamster vakalarından sonra hayvandan insana Kovid-19 bulaşmasını konu alan bir vaka incelemesi yaptı. Çalışma sonucunda Hamsterların Delta varyantını insanlara bulaştırdığı sonucuna varıldı. Bu çalışmadan öncesadece bir çiftlik vizonundan insana virüsün geçtiği tespit edilmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Tek düşman yarasa değilmiş: Korona hamsterlardan insanlara bulaştı
Arşiv

Hong Kong Üniversitesi ve Özel Bölge Yönetimi’nden bilim insanları, Hong Kong’da daha önce baş gösteren ve 2 bin 200 Hamsterın öldürülmesine sebep olan Kovidli Hamster ve ilişkili insan vakalarından sonra hayvandan insana virüs bulaşması konusunda bilimsel vaka incelemesi yaptı. Elde edilen sonuçlara göre 28 Hamsterdan 15’inde virüs veya antikor tespit edildi. Hamsterlara gerçek yaşam ortamlarında Kovid-19’a sebep olan SARS-CoV-2 virüsü bulaşabildiği, birbirlerine bulaştırabildikleri ve virüsün Hamsterlardan insanlara bulaşabildiği sonuçlarına ulaşıldığı açıklandı. Virüs testi pozitif çıkan Hamsterlarda Delta varyantı olduğu tespit edildi.

ÇİFTLİK VİZONU HARİÇ HAYVANDAN İNSANA BULAŞMA YOKTU


Çalışmada “SARS-CoV-2'nin insanlardan evcil hayvanlar da dahil olmak üzere diğer memelilere bulaştığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, çiftlik vizonu hariç, bu enfekte hayvanların insanları enfekte edebileceğine veya insanlar arasında daha da yayılmasına dair daha önce hiçbir belge yoktu” denildi.

Koronavirüste mutant uyarısı: İnsandan hayvana bulaşmayacağının garantisi yok
KORONAVİRÜS
Koronavirüste mutant uyarısı: İnsandan hayvana bulaşmayacağının garantisi yok

İTHAL EDİLEREK ÜLKEYE GİRDİ


Bilim insanları ilk Kovidli Hamsterların ortaya çıktığı evcil hayvan dükkanı ve onun canlı hayvan deposundan elde ettikleri hem genetik hem de epidemiyolojik sonuçlara göre Kovid-19’lu Hamsterların ithal edilerek ülkeye girdiği ve dükkanda çalışan 23 yaşındaki bir kişi ile bir müşteriye virüsü bulaştırdıkları sonucuna varıldı. Çalışmayı yapan virologlar, evcil hayvan ticaretinin virüsün yayılması için bir yol sağlamasına rağmen, mevcut evcil Hamster sahipleri için bir tehdit oluşturma olasılığının düşük olduğunu ve evcil hayvanlara zarar verilmemesini vurguladı.

İKİ BAĞIMSIZ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bilimsel çalışmada “İlk olarak 15 Ocak-2022'de bir evcil hayvan dükkanı çalışanında tanımlanan bir SARS-CoV-2 varyantı Delta salgınını açıklıyoruz. Müteakip araştırmalar, kaynağın Hollanda'dan ithal edilen evcil Hamsterler olduğunu ve insanlarda iki bağımsız zoonotik enfeksiyona (hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalık) ve Hong Kong'da en az bir başka insandan insana bulaşma vakasına neden olduğunu belirledi” ifadeleri yer aldı.

Yeni salgın kapıda! Avrupa ve Asya'da hortladı: Koronavirüsten 25 kat daha ölümcül
FOTOĞRAF 45
Title
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor...
Title
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Title
Çeyrek milyara yakın insana buluşan Kovid-19, 5 milyondan fazla cana mal oldu.
Title
Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor.
Title
Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı.
Title
Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.
Title
Bu sayede milyonlarca hayat kurtarıldı.
Title
Dünya pandemiyi geride bırakıp endemik döneme geçmek için geri sayıma geçmişken Avrupa ve Asya'dan gelen haber ile sarsıldı.
Title
Ölüm oranı yüzde 50'nin üzerinde olan yani koronavirüsten 25 kat daha ölümcül olan hastalık bir kez daha gündemde.<br>
Title
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (OIE) Avrupa ve Asya'dan pek çok şiddetli kuş gribi salgını rapor edildi.
Title
Uzmanlara göre, bu virüsün yeniden hızla yayıldığının bir işareti olabilir.
Title
ÇİN BİRİNCİ SIRADA<br><br>İngiltere, Fransa ve Hollanda'da da benzer vakalar görülürken Çin, halihazırda bildirilen 21 vaka insan bulaşı ile bu durumdan en çok etkilenen ülke konumunda.<br><br>
Title
Güney Kore ve Japonya da vakaların görüldüğü ülkeler arasında.
Title
Kuş gribi vakalarının görüldüğü ülkelerde çiftlikler ve hayvan tesisleri için yeni önlemlerin alınması gündemde.
Title
İNSANA NASIL BULAŞIYOR? <br><br>Peki genellikle sonbahar ve kış aylarında kuşlar göç ettikçe yayılan virüsün insanlara bulaşması nasıl mümkün?
Title
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bir kişinin virüs taşıyan kuşa dokunarak virüsü kapabileceğini belirtiyor.
Title
Enfekte bir kuş, kanatlarını çırparken, kaşınırken veya kafalarını sallarken genellikle enfekte damlacıkları veya tozu havaya yayar.
Title
Virüs parçacıkları bir kişinin gözlerine, burnuna veya ağzına girerse enfekte olabilirler.
Title
İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU? <br><br>Kuş gribi insanlarda son derece ölümcüldür ve ölüm oranı yüzde 50'nin üzerindedir. Hürriyet'te yer alan habere göre, virüsün insandan insana bulaşması mümkündür, ancak son derece nadirdir.
Title
İLK KEZ 1878'DE GÖRÜLDÜ <br><br>Dünyada bilinen ilk kuş gribi vakası 1878 yılında İtalya’da görüldü. \"Kümes hayvanı salgını\" olarak adlandırılan kuş gribine, 1924-1925 yıllarında da Amerika Birleşik Devletleri’nde rastlandı.<br>
Title
1930’lardan 2000’li yıllara kadar 1991 yılında İngiltere’deki salgın dışında genelde sakin bir süreç izleyen hastalık, 2000’li yıllarda ise adını salgınlarla fazlasıyla duyurmaya başladı.<br>
Title
2003 yılında Belçika, Hollanda ve Almanya’da 28 milyon kanatlı hayvan kuş gribi korkusuyla itlaf edildi.<br>
Title
2004 yılının başlarında Güneydoğu Asya’yı etkisi altına alan kuş gribi, Japonya ve Güney Kore’yi de etkiledi. Bu salgının halen Çin ve Güneydoğu Asya’nın bazı bölgelerinde etkisini sürdürdüğü tahmin ediliyor.<br>
Title
Amerika ve Kanada’da da 2004 yılında kuş gribine rastlandığı ancak Teksas’ta görülen virüsün H5N2 olduğu ve Güneydoğu Asya’daki virüsten farklı olduğu kaydedildi.<br>
Title
2005 yılı sonlarında da kuş gribi Avrupa’da görülmeye başlandı. Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Rusya ve Hırvatistan’da da hastalıklı kuşlar tespit edildi.<br>
Title
Dünyada 2003 yılından bu yana kuş gribi nedeniyle yaklaşık 70 insan öldü ancak Türkiye’de 2 kişinin hayatını kaybetmesine kadar Güneydoğu Avrupa dışında hiçbir kayıp verilmemişti.<br>
Title
Kuş gribi sadece hastalıkla hayvanlardan diğer hayvanlara ya da onlarla temas eden insanlara bulaşıyor ancak bilimadamları, hastalığın evrim geçirerek insandan insana bulaşabilecek bir hale dönüşmesinden korkuyor.
Title
Bu durumda dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceği belirtiliyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Yeni salgın kapıda! Avrupa ve Asya'da hortladı: Koronavirüsten 25 kat daha ölümcül
2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ederken, Kovid-19'dan 25 kat daha ölümcül virüs pek çok Avrupa ve Asya ülkesinde görüldü.


Türk mühendislerin büyük başarısı

Türk mühendislerin büyük başarısı

Özel sensörle geliştirildi: Türkiye'ye katkı sağlayacak.
Hayatları ipe bağlı

Hayatları ipe bağlı

​Biriken karlar onların ekmek kapısı.
Canlı bomba saldırısı önlendi

​Afrin'de PKK'lı 4 terörist 13 kilo C4 patlayıcı ile yakalandı.

Yapımı 3 ay sürdü: Dünyada tek.

​Bugün 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Beslenmede ömrü uzatan formül

Beslenmede ömrü uzatan formül

Bilim insanları araştırdı: 13 yıl daha uzun yaşayabilirsiniz.

Korkunç cinayette sır perdesi aralandı.

Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.