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Koronavirüs Tropikal ikliminde öksürük, koronavirüsü 6,6 metreye kadar taşıyabiliyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Tropikal ikliminde öksürük, koronavirüsü 6,6 metreye kadar taşıyabiliyor

Tropikal ikliminde öksürük, koronavirüsü 6,6 metreye kadar taşıyabiliyor

Araştırmacılar, Singapur'un tropikal ikliminde öksürükle havaya karışan yeni tip koronavirüsün 6,6 metreye kadar taşınabileceğini ortaya koydu. Enstitü direktörü Lim Keng Hui, öksürük sonucu damlacıkların yayılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmasına karşın Singapur'un iklim özelliklerinin hesaba katılmadığını, tropikal iklimde damlacıkların taşınmasının daha kuru olan ılıman iklimlerden farklı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

The Straits Times'ın haberine göre, Singapur Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansına bağlı Yüksek Performanslı Hesaplama Enstitüsü, maske takmayan bir kişinin öksürmesi durumunda damlacıkların yayılış şeklini modelleyen bir simülasyon geliştirdi.

Araştırmacılar, maskesiz bir şekilde öksürüldüğünde 100 mikrometre boyutundaki damlacığın 6,6 metreye kadar gidebileceğini tespit etti.

  • Enstitü direktörü Lim Keng Hui, öksürük sonucu damlacıkların yayılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmasına karşın Singapur'un iklim özelliklerinin hesaba katılmadığını, tropikal iklimde damlacıkların taşınmasının daha kuru olan ılıman iklimlerden farklı olduğunu söyledi.

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Araştırmacılardan Dr. Kang da diğer çalışmaların "ya bir damlacığın uçuşu sırasında tamamen buharlaşıp kaybolduğunu ya da hiç buharlaşmadığını" varsaydığını vurgulayarak "Singapur'un nemli ikliminde, öksürük damlacıkları kısmen buharlaşarak geride daha küçük bir damlacık bırakıyor ve bu daha sonra rüzgarla daha ileri taşınabiliyor" dedi.

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmanın önemine vurgu yapan araştırmacılar, kişisel temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesiyle ortamların iyi havalandırılmasının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Araştırmacılar, geliştirilen simülasyonla Kovid-19 tedbirlerinin yeniden planlanması için kamu kurumlarıyla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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