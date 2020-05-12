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Koronavirüs Türkiyeden Arnavutluk ve Kuzey Makedonyaya tıbbi yardım gönderildi
TÜRKİYE DÜNYA

Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım gönderildi

Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla Kuzey Makedonya'ya 75 bin cerrahi maske, 10 bin nitril eldiven, 10 bin koruyucu tulum, 2 bin koruyucu gözlük, 2 bin N149 maske, Arnavutluk'a 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlük gönderdi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.
Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla Kuzey Makedonya'ya 75 bin cerrahi maske, 10 bin nitril eldiven, 10 bin koruyucu tulum, 2 bin koruyucu gözlük, 2 bin N149 maske, Arnavutluk'a 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlük gönderdi.

İHA

Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağa yüklendi. Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya hareket etti.

AA

"Yardım talep ülkeler Türkiye'ye teşekkürlerini iletiyor"

Uğurlama töreninde bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra Dominik, Haiti, Polonya ve Moldova'ya da yardım yapıldığını belirtti.

Türk Kızılay olarak yardım gönderdikleri ülke sayısının 17'ye yükseldiğini bildiren Altan, "Organizasyonlarımız devam edecek. Milletimizin desteğiyle Türkiye'nin merhamet elini dünyanın her tarafına ulaştırmayı sürdüreceğiz. Yardım talep ülkeler Türkiye'ye teşekkürlerini iletip, şükranlarını sunuyorlar." diye konuştu.

Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım
FOTOĞRAF 10
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Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla Kuzey Makedonya'ya 75 bin cerrahi maske, 10 bin nitril eldiven, 10 bin koruyucu tulum, 2 bin koruyucu gözlük, 2 bin N149 maske, Arnavutluk'a 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlük gönderdi.
Title
Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağa yüklendi. Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya hareket etti.
Title
Uğurlama töreninde bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra Dominik, Haiti, Polonya ve Moldova'ya da yardım yapıldığını belirtti.
Title
Türk Kızılay olarak yardım gönderdikleri ülke sayısının 17'ye yükseldiğini bildiren Altan, Organizasyonlarımız devam edecek. Milletimizin desteğiyle Türkiye'nin merhamet elini dünyanın her tarafına ulaştırmayı sürdüreceğiz. Yardım talep ülkeler Türkiye'ye teşekkürlerini iletip, şükranlarını sunuyorlar. diye konuştu.
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Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.


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