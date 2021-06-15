Koronavirüs Türkiyenin 15 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 6 bin sınırında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 15 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 6 bin sınırında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 15 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 15 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 955 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.

  • Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yükselişte
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yükselişte

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