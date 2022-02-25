​Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 266 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 736 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 266 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 736 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.