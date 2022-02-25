Koronavirüs Türkiyenin 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 25 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 25 Şubat vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Son dakika

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 266 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 736 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Vaka sayısında düşüş

Vaka sayısında düşüş

​Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
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