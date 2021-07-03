Koronavirüs Türkiyenin 3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 3 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. Bir önceki güne göre; vaka ve vefat sayıları geriledi. İşte 3 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 45 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 537 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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