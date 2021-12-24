Koronavirüs TURKOVAC şifa dağıtacak Yüzde 100 koruyucu
BİLİMSEL GELİŞMELER

TURKOVAC şifa dağıtacak: Yüzde 100 koruyucu

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, geliştirme çalıştırmalarının devam ettiğini ve bu sürecin aşı verimliliğini artıracağını söyledi. İlk COVID-19 vakaları görüldükten sonra çalışmalara başladıklarını ve ay sonunda virüsü izole ettiklerini belirten Özdarenli, "Omicron'a karşı bilmiyoruz ama Delta ve Alfa'da antikor titrelerinde düşüş olsa da biz, transgenik farelerde deney hayvanlarında bunu denediğimizde TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz. Omicron'u bilmiyoruz, henüz izole edip çalışmalara başlamadık" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
TURKOVAC şifa dağıtacak: Yüzde 100 koruyucu
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Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, "COVID-19 Omicron Varyantı Tanımlanması Klinik, Korunma ve Aşıların Etkinliği" başlıklı çevrim içi toplantı düzenledi.

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin de katıldığı toplantıda, COVID-19 salgını ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

"TURKOVAC ile ilgili çalışmalar devam ediyor"

TURKOVAC'ı geliştirme sürecini anlatan Prof. Dr. Özdarendeli, ilk COVID-19 vakaları görüldükten sonra çalışmalara başladıklarını ve ay sonunda virüsü izole ettiklerini söyledi.

Acil kullanım onayını alan TURKOVAC ile ilgili çalışmaların devam ettiğine hatırlatan Özdarendeli, "Seri üretimle ilgili proses geliştirmeleri, verim artırmaları devam edecek. Faz-3 bir yandan devam ediyor, rapel dozları devam ediyor. Bir yandan kullanırken aynı zamanda da bu araştırmalar devam edecek" dedi.

Yerli aşı Turkovac'ın üretim yeri görüntülendi: Bakan Koca incelemelerde bulundu
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Yerli aşı Turkovac'ın üretim yeri görüntülendi: Bakan Koca incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'daki Turkovac aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Gönüllüler üzerindeki çalışmalarda etkin ve güvenilir olduğunun kanıtlanmasıyla 'Acil Kullanım Onayı' verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretimine geçildi.


"TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz"

TURKOVAC'ın Omicron'a karşı koruyucu olup olmadığı konusuna da değinen Özdarendeli şunları söyledi:

"Omicron'a karşı bilmiyoruz ama Delta ve Alfa'da antikor titrelerinde düşüş olsa da biz, transgenik farelerde deney hayvanlarında bunu denediğimizde TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz. Omicron'u bilmiyoruz, henüz izole edip çalışmalara başlamadık."

TURKOVAC aşısının seri üretimi Şanlıurfa'da başladı
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TURKOVAC aşısının seri üretimi Şanlıurfa'da başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi. Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online katıldığı programda yaptığı konuşmada, milletin beklediği müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Aşılar Omicron'a karşı da koruyucu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, aşıların koruyuculuk oranlarının Omicron karşısında düşebileceğini ancak hala koruyucu olduklarını belirtti.

Omicron'un izolasyon süresini uzatmayı gerektirmediğini söyleyen Akova, bulaşıcılığın semptom sırasında veya semptomdan sonraki 2 gün içinde gerçekleştiğini, daha sonra azaldığını ifade etti.

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