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Ünlü profesör koronavirüs aşısı için gönüllü olmuştu: Aşı karşıtı kampanyalar suç, cezası olmalı

Ankara'da koronavirüs aşısı denemeleri için gönüllü olan Prof. Dr. Necmettin Ünal, aşı karşıtı kampanyaları kırmak için aşı olmasının önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ünal, mesnetsiz şekilde aşıların çok zararlı olduğuna yönelik komplo teorilerini topluma yaymaya çalışan kişiler olduğuna dikkat çekerek, "Bu son derece sakıncalı ve benim şahsi görüşüm şu ki, topluma karşı işlenmiş bir suç bu, bu suçun bir cezasının olması lazım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Ünal, yerli koronavirüs aşısı için gönüllü olmuştu.
Prof. Dr. Ünal, yerli koronavirüs aşısı için gönüllü olmuştu.

Biontech-Pfizer'in Türkiye?deki Covid-19 aşısı çalışmalarında gönüllü olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, aşı ilgili deneyimlerini DHA?ya anlattı. Gönüllü olma nedenleri arasında, hastanenin yoğun bakım servisinde çalışmasından dolayı Covid-19 hastalığına yakalanma riskinin yüksek olmasını ve Türkiye?de yürütülen aşı çalışmalarına destek vermek istemesini sayan Prof. Dr. Ünal, bir nedenin de aşı karşıtı kampanyaları kırmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ünal, "Biliyorsunuz Covid?den önce de var olan ve Covid sırasında da devam eden bir aşı karşıtı grup var ve bunlar doğru yanlış bir sürü argümanı kendilerine göre yorumlayarak halkın önüne sunuyorlar ve yalan yanlış sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar. Bu aşı karşıtı kampanyalarını kırmak için benim aşı olmam ya da benim niteliğimdeki rol model olacak kişilerin aşı olması çok önemli" diye konuştu.

İlk aşı yapıldı
KORONAVİRÜS
İlk aşı yapıldı

"Topluma karşı işlenmiş bir suç"

Prof. Dr. Ünal, sosyal medyada mesnetsiz şekilde bu aşıların çok zararlı olduğunu açıklayan ve değişik komplo teorilerini topluma yaymaya çalışan kişiler olduğuna dikkat çekerek, "Bu son derece sakıncalı ve benim şahsi görüşüm şu ki, topluma karşı işlenmiş bir suç bu. Çünkü toplumun kafasını karıştırarak toplumu hastalıktan koruyacak, ölmelerine engel olacak tedavilerin yapılmasına engel oluyorlar ve bu suçun bir cezasının olması lazım, bu cezayı da ilgili mercilerin araştırıp bunları bularak cezalandırması lazım. Tıpta uygulanan her tedavinin mutlaka bir yan etkisi var. Ama getirdiği faydalar, yan etkisinden çok daha fazla. Hayatta her şey bir risk taşır; ama biz hayattaki riskleri karlarıyla kıyaslayarak karar vermeliyiz. Aşılar da kar tarafı çok çok üst düzeyde olan tıbbi uygulamalar. Göğsümü gere gere oldum bu aşıyı. Ama bu aşının ortakları arasında bir Türk'ün firması olmasından da onur duyuyorum" ifadesini kullandı.

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KORONAVİRÜS
Türk profesörün Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak

"Tamamen yan etkisiz devam ediyorum"


Prof. Dr. Ünal, aşıyı yaptırırken bir heyecanı olmadığını, sıradan bir iğne olduğunu ifade ederek, "Aşı olduktan sonra her gün vücudumdaki bulgulara ilişkin bir bilgi notu hazırlayarak firmaya iletiyorum. Sadece ilk gece 37,4 dereceye kadar yükselen ateşim oldu. O da yani ölçmesem farkına varabileceğim ve rahatsızlık oluşturan bir ateş değildi. Onun dışında şu ana kadar hiçbir bulgum olmadı. Hatta aşı yaptırırken tek düşündüğüm bir olay vardı. Sosyal medyadaki bir takipçim benden önce bu aşıyı olmuş. Bana mesaj yazdı, ?hocam lütfen kullanmadığınız kolunuzdan yaptırın aşıyı, çok fena ağrı oluyor, şişlik oluyor, kolunuzu kullanamazsınız? dedi. Ben de o yüzden sol kolumdan yaptırdım aşıyı; ama o takipçimin yaşadıklarını ben yaşamadım. Şu anda tamamen yan etkisiz gidiyorum ve bazen tereddüt ediyorum acaba bana tuzlu su grubunu mu uygun gördüler diye" ifadelerini kullandı.

Yerli aşı insanda denenecek
KORONAVİRÜS
Yerli aşı insanda denenecek

"Vaka sayıları vaziyette artıyor"

Prof. Dr. Ünal, aşının ilk dozunun üzerinden yaklaşık bir hafta geçtiğini ve ikinci dozun 21 gün sonra yapılacağına dikkat çekerek, "Periyodik olarak kan tahlilleri, burun swapları (sürüntü) yapacaklar ve beni 2 sene takip edecekler. Bazen beklenmeyen uzun vadeli yan etkiler de olabilir, onları da gözlemleyecekler. Normal şartlarda olsak bu aşının piyasaya sürülmesi 2,5-3 sene sonra yapılacaktı. Ama pandeminin gittiği durumu görüyorsunuz, vaka sayıları dünyanın her yerinde inanılmaz vaziyette artıyor. Onun için kısa süreli değerlendirmeler yapıp, zannediyorum bu Aralık sonunda gerçekleşecek ve en kısa zamanda aşıları halkın, dünyanın kullanımına açacaklar" dedi.

Korona aşısı denemeleri Ankara'da
KORONAVİRÜS
Korona aşısı denemeleri Ankara'da
  • Açı çalışmasının sonuçlarının aralık ayında açıklanacağını tahmin ettiğini belirten Prof. Dr. Ünal, "Hemen ruhsat için başvuracaklar hem Amerika'da hem AB'de. Bunun çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Çünkü hızlandırılmış prosedürler uygulanıyor. Zannediyorum ki 2021'in ilk çeyreğinde bu aşı uygulanmaya başlar" değerlendirmesinde bulundu.
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