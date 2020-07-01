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Koronavirüs Uzmanlardan siyah maskeye karşı uyarıyor Hiçbir koruyuculuğu yok, egzama ve sivilce yapabilir
TÜRKİYE

Siyah maskeler koruyucu mu?

Uzmanlardan 'siyah maske'ye karşı uyarıyor: Hiçbir koruyuculuğu yok, egzama ve sivilce yapabilir

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde 56 ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Bazı vatandaşlar tek kullanımlık yerine imajı daha düzgün olduğu için siyah maske takmayı tercih ediyor. ancak uzmanlar, siyah maskelerin koruyucu özelliği olmadığını, sıcak yaz günlerinde güneşten gelen ısıyı emerek ciltte tahrişe ve egzamaya neden olduğuna dikkati çekerek, vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar siyah maskelerin koruyucu özelliği olmadığını söyledi.
Uzmanlar siyah maskelerin koruyucu özelliği olmadığını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı şehirlerdeki siyah maske kullanımıyla ilgili uzmanların uyarıları sürüyor. Ancak yine de mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla beraber güneş ışınlarını en fazla çeken renk olarak bilinen siyah renkteki bez maskeler, kent sakinlerinin tercihi oluyor.

Maske uyarısı sonrası polisi çileden çıkardı
OYNAT 01:00
Maske uyarısı sonrası polisi çileden çıkardı
Maske takma zorunluluğu getirildikten sonra Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir polis memuru, maskesiz dolaşan bir kadını uyardı. Kadının ısrarla bir şeyler anlatması polisi adeta çileden çıkardı. O anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

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'Fazla ısınmayla tahrişe neden olabilir'

Dermatoloji Uzmanı Doktor Hamza Aktaş, pandemi sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu, yaz mevsiminde maske kullanımının zorlaştığına dikkat çekti. Siyah renkli maskelerin kullanılmasının sıcak havalarda kullanımının zorluğundan söz eden Aktaş, bu maskeleri kullananlara uyarılarda bulundu. Aktaş, "Siyah renkli kumaşlar güneş ışığını çok fazla emerler ve gereğinden fazla ısıyı kendi bünyelerinde toplarlar bu da maske altındaki derinin daha fazla ısınmasına ve tahriş olmasına yol açabilir. Maskenin üretildiği kumaşta burada çok önemli tabi üretilen kumaş çok sağlıklı bir kumaş değilse tabi o artan ısı terlemeyle beraber o kumaşın cilde temasıyla birlikte birçok reaksiyon ortaya çıkabilir. Kontakt dermatit egzama dediğimiz reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Ya da önceden var olan bir egzama alevlenebilir ya da tetikleyebilir" dedi.

Siyah maskelerle ilgili kritik uyarı: Ancak süs olur
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Siyah maskelerle ilgili kritik uyarı: Ancak süs olur

'Yağlı ciltlerde sivilce yapabilir'

Aktaş, siyah maskelerin sivilceye de neden olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu konuda biraz daha bu bölgede maske kullanım konusunda daha dikkatli olmak gerekiyor. Siyah renkli maskeler yerine bildiğimiz klasik maskeleri kullanmak çok daha mantıklıdır. Mümkünse bir defa kullanılmalıdır. Çok uzun süre kullanıldığında aynı maske tekraren kullanıldığında deride tahrişlere yol açabiliyor. Sürekli kapalı ve oksijensiz kalma ısının da etkisiyle bakteriler çok daha hızla üreyebilirler. Hassas ciltte enfeksiyonlara yol açmış olabilir."
'SİYAH MASKENİN HİÇBİR KORUYUCULUĞU YOK'
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen de, siyah maskelenin koruyuculuğunun olmadığını belirterek, "Siyah olan ve tekrar kullanabilecek yıkanarak kullanılabilecek bez maskeler oluşturdu. Bu bez maskeler şık görünümlü aksesuar haline geldi. Fakat koruyucu değildir. Hiçbir koruyuculuğu yok. Hatta yüzde 10'nun altında koruculuk diyerek çok iyimser bir tablo çiziyorum. Bu yüzden siyah ya da renkli maskelerin kullanımı bizim doğru maske konseptine uymuyor. " diye konuştu.

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