Koronavirüs Vakalar artınca aşıya koştular
TÜRKİYE

Vakalar artınca aşıya koştular

Sağlık Bakanlığının 4-10 Temmuz Kovid-19 tablosuna göre haftalık vaka sayısı 120 bine dayandı. Uzmanların ‘hatırlatma dozu’ uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, aşı için hastanelerin yolunu tuttu. Bugüne kadar toplamda 6 doz aşı yaptıran Mehmet Aziz Batu, “Bu son dozu olma gibi bir düşüncem yoktu, ama vaka sayılarının artmasından endişe duydum ve aşımı olmak istedim.” dedi.

Abone Ol Google News
Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Vakalar artınca aşıya koştular
Vatandaşlar, aşı için hastanelerin yolunu tuttu.

Kovid-19 vakalarının artması sonrası uzmanların uyarılarını dikkate alan vatandaşlar hatırlatma dozunu yaptırmak için hastanelerin yolunu tuttu. Aşılamada hareketliliğin arttığı noktalardan biri Ankara Şehir Hastanesi oldu. Aşı için gelenler arasında hatırlatma dozunu vurulanlar çoğunluğu oluşturdu. 4’üncü doz için Biontech aşısı olduğunu dile getiren Selma Kahyaoğlu, “Özellikle toplu taşıma araçlarında veya kalabalık mekanlarda maske kullanım zorunluluğu devam edebilirdi” derken aşısını olmayanları aşı yaptırmaya davet etti.

2’si Sinovac, 4’ü Biontech olmak üzere 6 doz aşı yaptıran Mehmet Aziz Batu, “Bu son doz aşıyı olma gibi bir düşüncem yoktu, ama vaka sayılarının artmasından endişe duydum ve aşımı olmak istedim. ‘Yaşı ileri olanlar daha ağır atlatıyor’ uyarılarını dikkate aldım ve aşımı oldum” dedi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR AŞIDA

Mustafa Ataç, “Vaka sayılarının artmasıyla hızlı bir şekilde aşı merkezine geldim aşımı oldum” diye konuştu. Gözde Sakarya ise, “4’üncü doz Biontech aşımı oldum. Hatırlatma doz aşımızı olmayı düşünmüyorduk ama bir anda vaka sayılarının artmasıyla ve e-Nabız sisteminde ‘aşınız tanımlanmıştır’ uyarısını görünce aşımı oldum. Şubat ayında koronavirüse yakalandım. 6 ay geçmeden yaz döneminde koruyucu olabilir diye aşı merkezinin yolunu eşimle tuttuk” dedi. Sağlık Bakanlığının 4-10 Temmuz Kovid-19 tablosuna göre haftalık vaka sayısı 120 bine dayandı. Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise haftalık olarak 31’e yükseldi.

Korona hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu
FOTOĞRAF 15
Title
Koronavirüs hayatımızdan büyük ölçüde çıksa da, vürüsü tamamen ortadan kaldırmak için tedbir elden bırakılmıyor.<br><br>
Title
Bu kapsamda Türkiye'nin salgının en başından itibaren başarı ile yürüttüğü aşılama çalışmaları da devam ediyor.<br><br>
Title
Sağlık Bakanlığı bu kapsamda hatırlatma dozu için randevuları tanımladı.<br><br>Hatırlatma dozunu olmak isteyen milyonlarca vatandaş hastanelere akın etti. Hastanelerde yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Title
Türkiye'nin doğusundan batısına hemen her şehrin hastanelerinde aynı manzera hakim.<br><br>
Title
Trakya bölgesinde de benzer manzaralar kameralara yansıdı.<br><br>
Title
Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alıp Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine gelenler aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.<br><br>
Title
Edirne'de hatırlatma dozunu yaptıran Özer Şahin, turizmci olması nedeniyle hatırlatma dozunu yaptırma gereği duyduğunu söyledi.<br><br>
Title
Salgının ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Şahin, \"Aşısı onaylanan herkes aşısını yaptırsın. Ben 4'üncü doz aşımı yaptırdım. Bu iş ihmale gelmez.\" dedi.<br><br>
Title
Kırklarelili Süleyman Kerti de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine hastalıktan korunmak için aşı yaptırmaya geldiği söyledi. Aşıların faydasını gördüğünü anlatan Kerti, aşılar sayesinde hastalığın hafif atlatıldığını kaydetti. Tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini dile getiren Kerti, uzmanların çağrılarının dikkate alınmasını istedi.<br>
Title
Hüseyin Meşe de korona vakalarının yeni artmasın kendilerini endişelendirdiğini ifade ederek, salgına karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.<br><br>
Title
Tekirdağlı Nuray Engin ise herkesin kendi ve çevresindekilerin sağlığı için aşısını olmasını istedi.<br>
Title
Engin, salgının yoğun olduğu dönemlerde herkesin aşının faydasını gördüğünü aktararak, \"Salgına hiç yakalanmadım inşallah bundan sonrada olmam. Hatırlatma dozlarımı da oldum. Devletimiz ve bilim insanlarımız yerli aşı için çok uğraşmıştı ben de o yüzden yerli aşımızdan olmayı tercih ettim. Herkes aşı konusuna özen göstermeli.\" dedi.<br><br>
Title
Title
Title
Korona hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs hatırlatma dozunu için randevuları açmasıyla vatandaşlar bulundukları illerde hastanelere koştu. Hastane önlerindeki kuyruklar uzadıkça uzadı.

Koronavirüste sert dalga başladı: Hafif atlatmanın yolu aşı ve maske
KORONAVİRÜS
Koronavirüste sert dalga başladı: Hafif atlatmanın yolu aşı ve maske
Kaymakam tutuklandı

Kaymakam tutuklandı

​Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden oldu.
Bodruma demirledi

Bodrum'a demirledi

​Değeri 150 milyon dolar: Dünyanın en büyükleri arasında.
Ümit Özdağın Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı yalanı elinde patladı

Bayram tatili bitiyor: Trafik çilesi başladı.

​TUSAŞ 'Farnborough Airshow'da sahneye çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.