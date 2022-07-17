Vakalar artınca aşıya koştular

Sağlık Bakanlığının 4-10 Temmuz Kovid-19 tablosuna göre haftalık vaka sayısı 120 bine dayandı. Uzmanların ‘hatırlatma dozu’ uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, aşı için hastanelerin yolunu tuttu. Bugüne kadar toplamda 6 doz aşı yaptıran Mehmet Aziz Batu, “Bu son dozu olma gibi bir düşüncem yoktu, ama vaka sayılarının artmasından endişe duydum ve aşımı olmak istedim.” dedi.
Kovid-19 vakalarının artması sonrası uzmanların uyarılarını dikkate alan vatandaşlar hatırlatma dozunu yaptırmak için hastanelerin yolunu tuttu. Aşılamada hareketliliğin arttığı noktalardan biri Ankara Şehir Hastanesi oldu. Aşı için gelenler arasında hatırlatma dozunu vurulanlar çoğunluğu oluşturdu. 4’üncü doz için Biontech aşısı olduğunu dile getiren Selma Kahyaoğlu, “Özellikle toplu taşıma araçlarında veya kalabalık mekanlarda maske kullanım zorunluluğu devam edebilirdi” derken aşısını olmayanları aşı yaptırmaya davet etti.
2’si Sinovac, 4’ü Biontech olmak üzere 6 doz aşı yaptıran Mehmet Aziz Batu, “Bu son doz aşıyı olma gibi bir düşüncem yoktu, ama vaka sayılarının artmasından endişe duydum ve aşımı olmak istedim. ‘Yaşı ileri olanlar daha ağır atlatıyor’ uyarılarını dikkate aldım ve aşımı oldum” dedi.
REKLAM
KRONİK HASTALIĞI OLANLAR AŞIDA
Mustafa Ataç, “Vaka sayılarının artmasıyla hızlı bir şekilde aşı merkezine geldim aşımı oldum” diye konuştu. Gözde Sakarya ise, “4’üncü doz Biontech aşımı oldum. Hatırlatma doz aşımızı olmayı düşünmüyorduk ama bir anda vaka sayılarının artmasıyla ve e-Nabız sisteminde ‘aşınız tanımlanmıştır’ uyarısını görünce aşımı oldum. Şubat ayında koronavirüse yakalandım. 6 ay geçmeden yaz döneminde koruyucu olabilir diye aşı merkezinin yolunu eşimle tuttuk” dedi. Sağlık Bakanlığının 4-10 Temmuz Kovid-19 tablosuna göre haftalık vaka sayısı 120 bine dayandı. Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise haftalık olarak 31’e yükseldi.