Vakalar artınca aşıya koştular

Kovid-19 vakalarının artması sonrası uzmanların uyarılarını dikkate alan vatandaşlar hatırlatma dozunu yaptırmak için hastanelerin yolunu tuttu. Aşılamada hareketliliğin arttığı noktalardan biri Ankara Şehir Hastanesi oldu. Aşı için gelenler arasında hatırlatma dozunu vurulanlar çoğunluğu oluşturdu. 4’üncü doz için Biontech aşısı olduğunu dile getiren Selma Kahyaoğlu, “Özellikle toplu taşıma araçlarında veya kalabalık mekanlarda maske kullanım zorunluluğu devam edebilirdi” derken aşısını olmayanları aşı yaptırmaya davet etti.

2’si Sinovac, 4’ü Biontech olmak üzere 6 doz aşı yaptıran Mehmet Aziz Batu, “Bu son doz aşıyı olma gibi bir düşüncem yoktu, ama vaka sayılarının artmasından endişe duydum ve aşımı olmak istedim. ‘Yaşı ileri olanlar daha ağır atlatıyor’ uyarılarını dikkate aldım ve aşımı oldum” dedi.

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KRONİK HASTALIĞI OLANLAR AŞIDA

Mustafa Ataç, “Vaka sayılarının artmasıyla hızlı bir şekilde aşı merkezine geldim aşımı oldum” diye konuştu. Gözde Sakarya ise, “4’üncü doz Biontech aşımı oldum. Hatırlatma doz aşımızı olmayı düşünmüyorduk ama bir anda vaka sayılarının artmasıyla ve e-Nabız sisteminde ‘aşınız tanımlanmıştır’ uyarısını görünce aşımı oldum. Şubat ayında koronavirüse yakalandım. 6 ay geçmeden yaz döneminde koruyucu olabilir diye aşı merkezinin yolunu eşimle tuttuk” dedi. Sağlık Bakanlığının 4-10 Temmuz Kovid-19 tablosuna göre haftalık vaka sayısı 120 bine dayandı. Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise haftalık olarak 31’e yükseldi.

FOTOĞRAF 15 Koronavirüs hayatımızdan büyük ölçüde çıksa da, vürüsü tamamen ortadan kaldırmak için tedbir elden bırakılmıyor.<br><br> Bu kapsamda Türkiye'nin salgının en başından itibaren başarı ile yürüttüğü aşılama çalışmaları da devam ediyor.<br><br> Sağlık Bakanlığı bu kapsamda hatırlatma dozu için randevuları tanımladı.<br><br>Hatırlatma dozunu olmak isteyen milyonlarca vatandaş hastanelere akın etti. Hastanelerde yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Türkiye'nin doğusundan batısına hemen her şehrin hastanelerinde aynı manzera hakim.<br><br> Trakya bölgesinde de benzer manzaralar kameralara yansıdı.<br><br> Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alıp Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine gelenler aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.<br><br> Edirne'de hatırlatma dozunu yaptıran Özer Şahin, turizmci olması nedeniyle hatırlatma dozunu yaptırma gereği duyduğunu söyledi.<br><br> Salgının ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Şahin, \"Aşısı onaylanan herkes aşısını yaptırsın. Ben 4'üncü doz aşımı yaptırdım. Bu iş ihmale gelmez.\" dedi.<br><br> Kırklarelili Süleyman Kerti de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine hastalıktan korunmak için aşı yaptırmaya geldiği söyledi. Aşıların faydasını gördüğünü anlatan Kerti, aşılar sayesinde hastalığın hafif atlatıldığını kaydetti. Tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini dile getiren Kerti, uzmanların çağrılarının dikkate alınmasını istedi.<br> Hüseyin Meşe de korona vakalarının yeni artmasın kendilerini endişelendirdiğini ifade ederek, salgına karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.<br><br> Tekirdağlı Nuray Engin ise herkesin kendi ve çevresindekilerin sağlığı için aşısını olmasını istedi.<br> Engin, salgının yoğun olduğu dönemlerde herkesin aşının faydasını gördüğünü aktararak, \"Salgına hiç yakalanmadım inşallah bundan sonrada olmam. Hatırlatma dozlarımı da oldum. Devletimiz ve bilim insanlarımız yerli aşı için çok uğraşmıştı ben de o yüzden yerli aşımızdan olmayı tercih ettim. Herkes aşı konusuna özen göstermeli.\" dedi.<br><br> Korona hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs hatırlatma dozunu için randevuları açmasıyla vatandaşlar bulundukları illerde hastanelere koştu. Hastane önlerindeki kuyruklar uzadıkça uzadı.





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