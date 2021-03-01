Van haberleri: Gizlice yapılan taziyeler vaka artışına neden oldu Van Valiliği açıkladı: Gizlice yapılan taziyeler vaka artışına neden oldu Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen yapılan taziyeler nedeniyle vaka sayılarının arttığı belirtildi.

Haber Merkezi 01 Mart 2021, 16:45 Son Güncelleme: 01 Mart 2021, 16:56 AA