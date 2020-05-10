Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Vanda karantinaya alınan mahallede koronavirüs vaka sayısı 84e yükseldi
VAN TÜRKİYE

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 84'e yükseldi

Van'da karantinaya alınan mahallede koronavirüs vaka sayısı 84'e yükseldi

Van'ın İpekyolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 gün önce karantinaya alınan mahallede taziyeye katılan 84 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerinin yaptığı testler sonucu, taziye bağlantılı Kovid-19 testi pozitif çıkan vaka sayısının 84'e yükseldiğini bildirdi.

Taziye, mevlit gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bu tür etkinlikleri düzenleyenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve koronavirüsle mücadelemizde büyük önem arz etmektedir. Kritik bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Zorunlu hallerde çıktığımız sokakta maske takalım ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu dönemde evimizde de aile fertlerimizle sosyal mesafemizi koruyalım. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilimizde kurallara uyalım ve görevlilerimize yardımcı olalım."

Van'da koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı: Mahallede vaka sayısı 44'e yükseldi
GÜNDEM
Van'da koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı: Mahallede vaka sayısı 44'e yükseldi

Aydın'da sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi
GÜNDEM
Aydın'da sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi
Abone Ol Google News
Sağlık üssü olacağız

Sağlık üssü olacağız

Hastalar uçakla gelecek, salgın hastanelerinde tedavi olacak.
AVMler açılsa da mağazalar kapalı

AVM'ler açılsa da mağazalar kapalı

​Salgına rağmen alışverişe koşmayı planlayanlara kötü haber.
Üç bankayaaçık mesaj

Üç bankaya
açık mesaj

​Manipülasyona geçit yok, yükümlülüklerinize uyun yasak kalksın.
65 yaş üstü Taksim'e akın etti

65 yaş üstü Taksim'e akın etti

​Normalde kalabalıktan geçilmeyen meydanın tadını çıkardılar.
'Maldivler'<br>orijinale döndü

'Maldivler'
orijinale döndü

​Ortalığı birbirine katan müteahhidin izleri silindi.
Türkiye üretti<br>dünya peşinde

Türkiye üretti
dünya peşinde

​Üstün özelliklere sahip maskeye 1 milyardan fazla sipariş var.
Şiir gibi tablo

Şiir gibi tablo

​Kız kulesi ve boğazın yeni sahibi yunuslar aynı karede.
Futbolda <br>yeni dönem

Futbolda
yeni dönem

TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü açıkladı.
Batı'ya <br>tokat gibi mesaj

Batı'ya
tokat gibi mesaj

Örgütlere TIR'lar gönderirken halklarına maske bulamadılar.
Sınır 8 olmalı

Sınır 8 olmalı

​Denizlispor başkanından yabancı sayısı yorumu.
Bugün sokaklar büyüklerimizin

Bugün sokaklar büyüklerimizin

Tam 7 haftadır sokağa çıkmaları yasaktı...
İstanbul'da<br>sessizlik hakim

İstanbul'da
sessizlik hakim

Kısıtlamanın son gününde sokaklar böyle görüntülendi.
Virüs Beyaz Saray'da

Virüs Beyaz Saray'da

İki kritik isim kendini karantinaya aldı.
Onlar çocuklarına sarılamıyor

Onlar çocuklarına sarılamıyor

​Tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun.
Londra-İstanbul<br>kur savaşları

Londra-İstanbul
kur savaşları

​Savaşın üçüncü perdesinde asıl saldırı bağımsızlığımıza.
'Kışın bile<br>böyle yağmadı'

'Kışın bile
böyle yağmadı'

Doğu Anadolu'da mayıs ayında lapa lapa kar yağdı.
Yeni normale<br>yeni kurallar

Yeni normale
yeni kurallar

Hayatımızın her alanında karşımıza çıkacak yeni önlemlerin listesi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.