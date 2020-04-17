Koronavirüs Vanda koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı Sekiz kişi enfekte çıktı mahalle karantinada
VAN TÜRKİYE

Van'da koronavirüs taşıyan hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı

Van'da koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı: Sekiz kişi enfekte çıktı mahalle karantinada

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesinde İstanbul'dan gelen bir kişide Kovid-19 tespit edilmiş ve mahalle geçtiğimiz hafta karantinaya alınmıştı. Mahallede yaşayan 8 kişinin daha testleri pozitif çıkınca büyük bir skandal ortaya çıktı. Mahalle muhtarı Mikail Duman'ın mahalledeki karantinanın kalkması için İstanbul'dan gelen Kovid-19'lu hastaları sakladığı belirlendi. İhmalkar muhtar, Başkale Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırılırdı. İstanbul'dan Van'a gelen ve içinde Kovid-19 taşıyan 4 yolcunun bulunuğu otobüsü Van Valiliğine bildirerek hastaların Erzincan'da otobüsten indirilerek hastaneye sevk edilmesini sağlayan Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil'e ise valilik tarafından teşekkür belgesi verildi.

Haber Merkezi AA
Örmetaş Mahallesi, İstanbul’dan gelen bir vatandaşta koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan günü, karantinaya alınmıştı.
Örmetaş Mahallesi, İstanbul’dan gelen bir vatandaşta koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan günü, karantinaya alınmıştı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman'ın, mahallesindeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) taşıyan hastaları sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirlere aykırı davrananların cezalandırıldığına yer verilen açıklamada, 7 Nisan'da İstanbul'dan gelen ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan bir kişinin yaşadığı Örmetaş Mahallesi'nin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle Van'da bir mahalle karantina altına alındı
GÜNDEM
Koronavirüs nedeniyle Van'da bir mahalle karantina altına alındı

"8 kişinin daha testleri pozitif çıktı"

Karantina sürecinin devam ettiği mahallede sağlık ekiplerinin taramalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşların muhtar tarafından mahalledeki karantinanın kaldırılması için saklandığı bilgisi yetkililere ulaştı. Yapılan çalışmalarla İstanbul'dan gelen diğer kişiler sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek test yapıldı. Yapılan test sonucunda 8 vatandaşın daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Başkale Kaymakamlığı, Mahalle Muhtarı Mikail Duman hakkında 'görevlilere yanıltıcı bilgi vermek ve görevi ihmal' soruşturması başlatarak görevden uzaklaştırdı."

Van'da bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındı
GÜNDEM
Van'da bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındı

"Otobüsteki 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi"

Açıklamada, İstanbul'dan Van'a gelen ve içinde Kovid-19 taşıyan 4 yolcunun bulunuğu otobüsü Van Valiliğine bildirerek hastaların Erzincan'da otobüsten indirilerek hastaneye sevk edilmesini sağlayan Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil'e valilik tarafından teşekkür belgesi verildiği bilgisi de paylaşıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez de telefondan görüntülü görüştüğü muhtar Öndil'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilmez, Öndil'in bilgi vermesi üzerine mahallenin ölümcül bir salgından korunduğuna dikkati çekerek, "Tüm muhtarlarımızdan bu duyarlılığı bekliyoruz. Muhtarın bilgi verdiği otobüsteki 4 yolcunun dışında Van'a gelen ve evinde karantinaya alınan 3 vatandaşımızın daha testleri pozitif çıktı. Bunların tespit edilip önlenmesi çok önemlidir. Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi muhtarının ihmali mahallede vaka sayısını 9'a çıkardı. Buradaki muhtarımızın ekiplerimize yardımcı olmadığı gibi, yanıltmaya çalıştığını tespit ettik. Bundan dolayı muhtar hakkında soruşturma açıldı ve görevinden uzaklaştırıldı" diye konuştu.

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