Koronavirüs Virüse hazırlıksız yakalanmayantek Avrupa ülkesi Soğuk Savaştan bu yana stok yapan Finlandiya
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Virüse hazırlıksız yakalanmayan tek Avrupa ülkesi: Soğuk Savaş'tan bu yana stok yapan Finlandiya

Avrupa'da virüse karşı en hazırlıklı ülke Finlandiya oldu. Soğuk Savaş yıllarından bu yana stok yapmayı durdurmayan Finlandiya'nın tıbbi malzemeye sahip olduğu ve komşularının aksine maske ve tıbbi materyal ithalatına gereksinim duymadığı öğrenildi. Finlandiya'da uzun yıllar boyunca yapılan stok ve depolama çalışmalarında sadece tıbbi malzeme değil petrol, tahıl, tarım aletleri ve gıda maddeleri de saklandı.

Haber Merkezi Diğer
Finlandiya'da uzun yıllar boyunca yapılan stok ve depolama çalışmaları salgında malzeme krizi yaşanmasının önüne geçti.
Finlandiya'da uzun yıllar boyunca yapılan stok ve depolama çalışmaları salgında malzeme krizi yaşanmasının önüne geçti.

Avrupa'nın neredeyse tamamında koronavirüs kaynaklı tıbbı malzeme problemi yaşanırken Finlandiya'da Soğuk Savaş yıllarından bu yana yapılan stoklar ülkeyi malzeme krizinin dışında tuttu. Finlandiya'da uzun yıllar boyunca yapılan stok ve depolama çalışmalarında sadece tıbbi malzeme değik petrol, tahıl, tarı aletleri ve gıda maddeleri de saklandı. New York Times'ın haberine göre Norveç, İsveç ve Danimarka'nın da Soğuk Savaş yıllarında tıbbi ve askeri ekipman stoğu yaptığı ancak son yıllarda depolama taktiğinin kullanılmadığı öğrenildi.

3. Dünya Savaşı'na bile hazırlar

Norveç Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde görevli bilim adamı Magnus Hakenstad, “Finlandiya her zaman büyük bir felaket veya III. Dünya Savaşı için hazırdır” ifadelerini kullanıyor.

Depolardan hastanelere dağıtıldı

Ülkede gerçekleşen 25 ölüm ve tespit edilen bin 880 vakanın ardından Sağlık Bakanlığı depolanmış maskelerin ülkedeki tüm hastanelere gönderilmesi emrini verdi.

Stoklardaki ürünlerin sayısı saklansa da 1950 yılında oluşturulan depoların tüm ülkeye yayılacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

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