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Koronavirüs Yeni bir araştırma Yüksek tansiyon ilaçları Kovid-19a karşı hastayı güçsüz hale getirmiyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Yeni bir araştırma: Yüksek tansiyon ilaçları Kovid-19’a karşı hastayı güçsüz hale getirmiyor

Yeni bir araştırma: Yüksek tansiyon ilaçları Kovid-19’a karşı hastayı güçsüz hale getirmiyor

Tıp dünyasında “hipertansiyon ilacı kullanan hastalarda Kovid-19’un daha ağır seyrettiğine” dair tartışmalar, yüksek tansiyon hastalarında ciddi bir endişeye yol açtı. Dünya bu sorunun yanıtını ararken bu hastaların endişesini giderecek yeni araştırma, Acıbadem Sağlık Grubu’nda yapıldı. Araştırma; 247 hastayı kapsadı ve kalp sağlığı alanında referans dergilerin başında gelen Journal of Human Hypertension’da yayınlandı. Sonuç; yüksek tansiyon ilaçları, Kovid-19’a karşı, hastayı güçsüz hale getirmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19’a yönelik bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Pek çok araştırmadan alınan sonuçlar ise yüreklere su serpiyor. Bu sevindirici yeni araştırmalardan biri de Acıbadem Sağlık Grubu uzmanlarının imzasıyla yayınlandı. Özellikle ilaç kullanan yüksek tansiyon hastalarına yönelik bu araştırma sonucuna göre; yüksek tansiyon hastaları ‘Kovid-19 olursam hastalığı ağır yaşayacağım’ endişesi duymadan kullanmaya devam edecekler. Unutmayalım ki Türkiye'de her üç kişiden biri hipertansiyon hastası.

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İlk raporlar Çin ve İtalya'dan gelmişti

Kovid-19 hastalığına yönelik Çin ve İtalya gibi ülkelerden gelen ilk bilimsel raporlarda; hipertansiyon başta olmak üzere kronik hastalığı olan kişilerde hastalığın daha ağır ve ölümcül seyrettiği, hipertansiyonu olanlarda hastalığın daha sık görüldüğü ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların hastalığa yakalanma riskini artırabildiği iddia edilmişti. Bu iddiaların temelinde yatan görüş; virüsün solunum yolu hücrelerine girmesini sağlayan ACE2 proteininin hipertansiyon tedavisinde kullanılan 2 ilaç grubu tarafından uyarılmasının, bu ilaç gruplarını kullananlarda hastalığa daha kolay yakalanılmasına ve klinik seyrin daha ağır seyretmesine neden olabileceği şeklindeydi. Zaman içerisinde bu görüşü destekleyen ve reddeden sınırlı sayıda araştırmalar yayımlanmakla birlikte, net bir sonuca ulaşılamamıştı.

Türkiye'de insanların yüzde 40'ı hipertansiyon hastası
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Türkiye'de insanların yüzde 40'ı hipertansiyon hastası

Kovid-19’un seyrini kötüleştirmiyor!

Hipertansiyon hastalarının önemli bir kısmının Kovid-19 açısından risk oluşturduğu iddia edilen anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü ve anjiyotensin resetör blokeri (ARB) grubu ilaçlarını kullanıyor olmaları, bu hastalar arasında kaygıya neden oldu. Toplum sağlığı için önemli olan bu konunun aydınlatılması amacıyla İstanbul’dan bir grup araştırmacı tarafından Acıbadem Kadıköy, Kozyatağı, Altunizade ve Maslak hastanelerinde yatırılarak tedavi edilen 247 hastayı kapsayan bilimsel bir araştırma, 24.08.2020’de Journal of Human Hypertension dergisinde yayımlandı. Çok merkezli çalışmanın sonucunda hipertansiyonun varlığının veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ya da anjiyotensin reseptör blokeri grubu tansiyon düşürücü ilaç kullanmanın hastalarda Kovid-19’un seyrini kötüleştirmediği ortaya çıktı.

Her 3 kişiden biri hipertansiyon hastası
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Her 3 kişiden biri hipertansiyon hastası

İlaçlarınızı bırakmadan düzenli kullanın!

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılardan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeleri Kardiyolog Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez ve Prof. Dr. Burak Pamukçu yayımladıkları bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre; hipertansiyonu olan hastaların Kovid-19 hastalığı gelişmesi halinde tansiyon ilaçlarına devam etmelerinin uygun olacağı ve hastalığa yakalanma riskini artırabilir korkusuyla hipertansiyonu olan kişileri ilaçlarını bırakmalarının doğru olmadığını açıkladılar.

Hipertansiyon hastalarına 'müjde'
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Hipertansiyon hastalarına 'müjde'
  • Araştırma sonucunun, Kovid-19 sürecinde hipertansiyon ilaçlarının bırakılmaması tavsiyesinde bulunan ulusal ve uluslararası kardiyoloji cemiyetlerinin açıklamalarına bilimsel dayanak sağladığını ifade eden araştırmacılar, “Salgın sürecinde artan toplumsal stres ve kişilerin kaygı seviyesi, uzun süre evde kapalı kalma, hareket azlığı, kilo alma, hastalık korkusu ile fazla beslenme gibi faktörlerle kan basıncı seviyelerinin önceki döneme göre yüksek seyretme eğiliminde olduğunu, dolayısıyla mevcut ilaçlarını bırakmanın ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini” belirttiler.

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