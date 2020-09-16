Yeni bir araştırma: Yüksek tansiyon ilaçları Kovid-19’a karşı hastayı güçsüz hale getirmiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19’a yönelik bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Pek çok araştırmadan alınan sonuçlar ise yüreklere su serpiyor. Bu sevindirici yeni araştırmalardan biri de Acıbadem Sağlık Grubu uzmanlarının imzasıyla yayınlandı. Özellikle ilaç kullanan yüksek tansiyon hastalarına yönelik bu araştırma sonucuna göre; yüksek tansiyon hastaları ‘Kovid-19 olursam hastalığı ağır yaşayacağım’ endişesi duymadan kullanmaya devam edecekler. Unutmayalım ki Türkiye'de her üç kişiden biri hipertansiyon hastası.

SAĞLIK Hafızanın sinsi düşmanı hipertansiyon

Hipertansiyon nedir? Tansiyonu olanlar nelere dikkat etmelidir? Öncelikle bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

İlk raporlar Çin ve İtalya'dan gelmişti

Kovid-19 hastalığına yönelik Çin ve İtalya gibi ülkelerden gelen ilk bilimsel raporlarda; hipertansiyon başta olmak üzere kronik hastalığı olan kişilerde hastalığın daha ağır ve ölümcül seyrettiği, hipertansiyonu olanlarda hastalığın daha sık görüldüğü ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların hastalığa yakalanma riskini artırabildiği iddia edilmişti. Bu iddiaların temelinde yatan görüş; virüsün solunum yolu hücrelerine girmesini sağlayan ACE2 proteininin hipertansiyon tedavisinde kullanılan 2 ilaç grubu tarafından uyarılmasının, bu ilaç gruplarını kullananlarda hastalığa daha kolay yakalanılmasına ve klinik seyrin daha ağır seyretmesine neden olabileceği şeklindeydi. Zaman içerisinde bu görüşü destekleyen ve reddeden sınırlı sayıda araştırmalar yayımlanmakla birlikte, net bir sonuca ulaşılamamıştı.

HAYAT Türkiye'de insanların yüzde 40'ı hipertansiyon hastası

Kovid-19’un seyrini kötüleştirmiyor!

Hipertansiyon hastalarının önemli bir kısmının Kovid-19 açısından risk oluşturduğu iddia edilen anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü ve anjiyotensin resetör blokeri (ARB) grubu ilaçlarını kullanıyor olmaları, bu hastalar arasında kaygıya neden oldu. Toplum sağlığı için önemli olan bu konunun aydınlatılması amacıyla İstanbul’dan bir grup araştırmacı tarafından Acıbadem Kadıköy, Kozyatağı, Altunizade ve Maslak hastanelerinde yatırılarak tedavi edilen 247 hastayı kapsayan bilimsel bir araştırma, 24.08.2020’de Journal of Human Hypertension dergisinde yayımlandı. Çok merkezli çalışmanın sonucunda hipertansiyonun varlığının veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ya da anjiyotensin reseptör blokeri grubu tansiyon düşürücü ilaç kullanmanın hastalarda Kovid-19’un seyrini kötüleştirmediği ortaya çıktı.

REKLAM

HAYAT Her 3 kişiden biri hipertansiyon hastası

İlaçlarınızı bırakmadan düzenli kullanın!

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılardan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeleri Kardiyolog Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez ve Prof. Dr. Burak Pamukçu yayımladıkları bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre; hipertansiyonu olan hastaların Kovid-19 hastalığı gelişmesi halinde tansiyon ilaçlarına devam etmelerinin uygun olacağı ve hastalığa yakalanma riskini artırabilir korkusuyla hipertansiyonu olan kişileri ilaçlarını bırakmalarının doğru olmadığını açıkladılar.

SAĞLIK Hipertansiyon hastalarına 'müjde'

Araştırma sonucunun, Kovid-19 sürecinde hipertansiyon ilaçlarının bırakılmaması tavsiyesinde bulunan ulusal ve uluslararası kardiyoloji cemiyetlerinin açıklamalarına bilimsel dayanak sağladığını ifade eden araştırmacılar, “Salgın sürecinde artan toplumsal stres ve kişilerin kaygı seviyesi, uzun süre evde kapalı kalma, hareket azlığı, kilo alma, hastalık korkusu ile fazla beslenme gibi faktörlerle kan basıncı seviyelerinin önceki döneme göre yüksek seyretme eğiliminde olduğunu, dolayısıyla mevcut ilaçlarını bırakmanın ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini” belirttiler.