Yerli aşıda yeni gelişme: Turkovac'ın Faz 3 aşaması gönüllülere uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısının Faz 3 aşaması gönüllülere uygulanmaya başlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nden yerli aşı Turkovac gönüllülere vuruldu. İnaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın Faz 3 çalışması için belirlenen şartları taşıyan 43 bin 74 gönüllü aşılanacaktı ama kısa sürede 883 bin 384 gönüllü rekor başvuru yaptı.

Rekor başvuru gelmişti

Gönüllülere ilk dozlar Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulandı. Faz-3 çalışması İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ankara'da ise Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi'nde başlatılacak.

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Hafta başında yerli ve milli aşımızla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görüşmesinde ismine ilişkin Erdoğan'ın Turkovac önerisi üzerine harekete geçildi ve Faz-3 çalışması ile birlikte ismi de belirlenmiş oldu.

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