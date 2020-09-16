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Koronavirüs Zonguldakta öğrencide koronavirüs çıktı Sınıftaki 24 öğrenci ve 2 öğretmen karantinaya alındı
ZONGULDAK TÜRKİYE

Zonguldak haber: Öğrencide koronavirüs çıktı, sınıftaki 24 öğrenci ve 2 öğretmen karantinaya alındı

Zonguldak'ta öğrencide koronavirüs çıktı: Sınıftaki 24 öğrenci ve 2 öğretmen karantinaya alındı

Zonguldak'ta bir ortaokulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sınıfındaki 24 öğrenci ile 2 öğretmen karantina altına alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, koronavirüs testi pozitif çıkan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, karantina altındaki öğrencilerle evlerinden uzaktan eğitimi sürdürdüklerini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Zonguldak Merkez Yayla Ortaokulu
Zonguldak Merkez Yayla Ortaokulu

Kontrol amacıyla yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Zonguldak Merkez Yayla Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisinin ailesine de koronavirüs testi yapılmasına karar verildi. Öğrenci evinde tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları filyasyon çalışması sonucunda öğrencinin sınıfındaki 24 öğrenci ve iki öğretmenin de karantina altına alınmasına karar verdi. Toplam 26 kişi evlerinde 14 günlük karantinada kalacaklar.

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Sağlık durumu iyi


Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, koronavirüs testi pozitif çıkan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Karantina altındaki öğrencilerle evlerinden uzaktan eğitimi sürdürdüklerini ifade eden Tosun, şöyle dedi:


  • "Öğrencimizin koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendik. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince okulumuzdaki diğer öğrencilerin 14 gün boyunca evlerinde karantinada bulunmaları tavsiyesinde bulundular. Diğer yandan evlerinde bulunan öğrencilerimiz için uzaktan eğitime devam ediyoruz. Okulumuzda gereken hijyen, sosyal mesafe tedbirleri arttırılmıştır ve diğer öğrencilerde şuan için bir sıkıntı olmadığı bilgisini de aldık. Bu noktada testi pozitif çıkan öğrencimizin sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlenmekte olduğu bilgisini de aldık. Öğrencimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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