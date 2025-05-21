KPSS 2025 SINAV TARİHİ: KPSS başvuru 2025 tarihi ne zaman?

KPSS lisans maratonu 2025 yılı itibarıyla yeniden başlıyor. Kamuya memur alımlarında en önemli adımlardan biri olan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda bu yıl sadece lisans düzeyindeki adaylar ter dökecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte, kamuya atanma hayali kuran binlerce aday gözünü sınav takvimine çevirdi. Lisans KPSS başvurularının alınacağı ve sınav oturumlarının yapılacağı tarihler, 2025 kamu personeli alım süreci açısından kritik önem taşıyor.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 takvimi netleşti, kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimiyle birlikte başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Memur adayları, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte KPSS oturumlarına yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. Bu yıl yalnızca lisans düzeyinde gerçekleştirilecek sınavda, adaylar genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi testlerinden sorumlu olacak. İşte, 2025 KPSS lisans sürecine dair detaylar ve önemli tarihler…
KPSS BAŞVURU 2025 TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS başvuruları 26 Haziran'da başlayacak, 10 Temmuz'da sona erecek.
KPSS 2025 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.