KPSS 2025 SINAV TARİHİ: KPSS başvuru 2025 tarihi ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 takvimi netleşti, kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimiyle birlikte başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Memur adayları, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte KPSS oturumlarına yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. Bu yıl yalnızca lisans düzeyinde gerçekleştirilecek sınavda, adaylar genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi testlerinden sorumlu olacak. İşte, 2025 KPSS lisans sürecine dair detaylar ve önemli tarihler…