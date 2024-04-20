"KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek olan ÖSYM sınav takvimi ilan edildi. Takvimle birlikte devlet kadrolarında görev almak isteyen; öğretmen, hemşire, polis, mimar, mühendis ve daha birçok meslek grubu için sınav başvuruları başlıyor İşte sınav takvimi...