"KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek olan ÖSYM sınav takvimi ilan edildi. Takvimle birlikte devlet kadrolarında görev almak isteyen; öğretmen, hemşire, polis, mimar, mühendis ve daha birçok meslek grubu için sınav başvuruları başlıyor İşte sınav takvimi...
2024 yılında 5 farklı KPSS gerçekleştirilecek. Öğretmen, sağlık görevlisi, din görevlisi, memur, mühendis, mimar vb. birçok alanda devlet kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar puan türlerine göre sınavlara girecekler. İşte bu senenin KPSS takvimi:
EKPSS 12-29 Şubat 2024 tarihleri dün itibarıyla sona erdi. EKPSS 2 yılda bir gerçekleştirildiği için bir dahaki sınav 2026 yılında uygulanacaktır.
KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
EKPSS 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2024 lisans ve ÖABT geç başvuruları 22 Mayıs- 23 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak.
KPSS Ön Lisans 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.
KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.
KPSS DHBT geç başvuruları 22 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.
EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak
EKPSS sınav sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.