KPSS ne zaman, lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 KPSS Ön lisans ve ortaöğretim sınavı var mı?

KPSS 2025 takvimi açıklandı, lisans başvuruları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, KPSS lisans oturumlarına katılmak isteyen adayların başvuru işlemleri sürüyor. Başvuru sürecinin ne zaman sona ereceği ve sınav ücretlerinin ne kadar olduğu soruları gündemde. Bu yıl ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavı yapılacak mı? İşte ayrıntılar...