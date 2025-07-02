KPSS ne zaman, lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 KPSS Ön lisans ve ortaöğretim sınavı var mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) başvurmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve ücret bilgilerini araştırıyor. 2025 yılında uygulanacak olan KPSS oturumlarının takvimi ÖSYM tarafından paylaşılırken, lisans mezunu adaylar için başvuru işlemleri sürüyor. Öte yandan ön lisans ve ortaöğretim mezunları, bu yıl sınav olup olmadığını merak ediyor. Peki KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS 2025 takvimi açıklandı, lisans başvuruları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, KPSS lisans oturumlarına katılmak isteyen adayların başvuru işlemleri sürüyor. Başvuru sürecinin ne zaman sona ereceği ve sınav ücretlerinin ne kadar olduğu soruları gündemde. Bu yıl ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavı yapılacak mı? İşte ayrıntılar...
KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
KPSS başvuru işlemleri 10 Temmuz'da sona erecek.
KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS Lisans başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.
KPSS Lisans başvuru ücreti 570 TL olarak açıklandı.
KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVLARI BU SENE VAR MI, 2026'DA MI UYGULANACAK?
KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavları iki yılda bir uygulandığından dolayı bu sene uygulanmayacak ve 2026'da başvuru işlemleri alınacak ve sınavlar tamamlanacak.