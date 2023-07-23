2023 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans/Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (KPSS Lisans/ÖABT) Sonuçları
KPSS sınav sürüse kaç dakika?
KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.
2023 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?
KPSS sonuçları ÖSYM üzerinden öğrenilecek. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
KPSS nedir?
KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı'dır. Türkiye'de kamu kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. KPSS, lisans, ön lisans ve ortaöğretim olmak üzere üç farklı seviyede yapılır.
- Lisans düzeyinde KPSS'ye giren adaylar, memur, öğretmen, polis, asker ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilir.
- Ön lisans düzeyinde KPSS'ye giren adaylar, memur, öğretmen, sağlık personeli ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilir.
- Ortaöğretim düzeyinde KPSS'ye giren adaylar, memur, hizmetli, güvenlik görevlisi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilir.
KPSS'de adaylar, genel kültür, genel yetenek, alan bilgisi ve yabancı dil testlerinden sorumludur. Genel kültür ve genel yetenek testleri, tüm adaylar için ortaktır. Alan bilgisi testleri, adayların tercih ettikleri alana göre değişir. Yabancı dil testleri, adayların tercih ettikleri alana göre zorunlu veya isteğe bağlı olabilir.
KPSS sonuçları, iki yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde, adaylar, KPSS sonuçlarını kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak istihdam edilebilir.