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ÖSYM KPSS sınav sonuçları takvimini açıkladı

2023 KPSS sonuçları sınava girenler tarafından araştırılıyor. 23 Temmuz Pazar günü saat 10:15’te başlayan KPSS Genel Yetenek Genel Kültür sınavına 924 bin 168 aday başvuru yapmıştı. Adaylar Genel Yetenekten 60, Genel Kültürden de 60 sorudan sorumlu tutuldu. ÖSYM 2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki 2023 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı.

13:06 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
2023 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans/Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (KPSS Lisans/ÖABT) Sonuçları

2023 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans/Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (KPSS Lisans/ÖABT) Sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden
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, yapılan açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu bugün 10.15'te gerçekleştirildi. 2023 KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak. KPSS sınavı için salona son giriş saati 10.00 olarak belirlenmiştir. 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmadı.

KPSS sınav sürüse kaç dakika?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testi
nde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilmekte.

KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

2023 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYK 2023 KPSS sınav sonuçları
25 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS sonuçları ÖSYM üzerinden öğrenilecek. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS nedir?

KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı'dır. Türkiye'de kamu kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. KPSS, lisans, ön lisans ve ortaöğretim olmak üzere üç farklı seviyede yapılır.

  • Lisans düzeyinde KPSS'ye giren adaylar, memur, öğretmen, polis, asker ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilir.
  • Ön lisans düzeyinde KPSS'ye giren adaylar, memur, öğretmen, sağlık personeli ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilir.
  • Ortaöğretim düzeyinde KPSS'ye giren adaylar, memur, hizmetli, güvenlik görevlisi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilir.

KPSS'de adaylar, genel kültür, genel yetenek, alan bilgisi ve yabancı dil testlerinden sorumludur. Genel kültür ve genel yetenek testleri, tüm adaylar için ortaktır. Alan bilgisi testleri, adayların tercih ettikleri alana göre değişir. Yabancı dil testleri, adayların tercih ettikleri alana göre zorunlu veya isteğe bağlı olabilir.

KPSS sonuçları, iki yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde, adaylar, KPSS sonuçlarını kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak istihdam edilebilir.

KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı (Genel yetenek-Genel kültür-Eğitim bilimleri)
KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı (Genel yetenek-Genel kültür-Eğitim bilimleri)

KPSS soruları ve cevapların ne zaman açıklanacağı Kamu Personel Seçme Sınavına katılacak adayların gündeminde. 2023 KPSS lisans temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? sorusu merak konusu. KPSS soruları ÖSYM tarafından erişime açılmakta. Genel yetenek-genel kültür eğitim bilimleri çıkmış soruları için nefesler tutuldu. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı 12:45'te sona erdi. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te gerçekleştirilecek. genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri çıkmış sınav sorularının yüzde 10'u erişime açılması bekleniyor. İşte, ÖSYM 2023 KPSS lisans temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı ekranı PDF indirme linki haberimizde.

#KPSS lisans sonuçları
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