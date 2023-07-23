KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı erişime ne zaman açılacağı sorgulanıyor. Sınav sonrası memur adayları “ 2023 KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusu merak edilirken Genel yetenek-Genel kültür-Eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlanacak.

KPSS sınav süresi kaç dakika?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre; 2023 KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. KPSS GY-GK sınavı 12:45'te tamamlandı. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te gerçekleştirilecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru sorulacak. Verilen süre ise130 dakikayla sınırlı. Eğitim Bilimleri oturumunda ise adayların 80 soru için tam 100 dakikası olacak.

KPSS lisans soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı, Genel yetenek-Genel kültür-Eğitim bilimleri soruları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav soruları ve cevap anahtarı, KPSS lisans sınavı sonlandıktan sonra genellikle aynı gün içerisinde yayınlanıyor. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama sınavın bitişi sonrası gelmesi bekleniyor. 2023-KPSS Lisans Genel yetenek-Genel kültür-Eğitim bilimleri temel soru kitapçığı- cevap anahtarı nın yüzde 10’u sınavın bitmesinin ardından erişime açılması bekleniyor.

KPSS soruları ve cevapları nereden sorgulanır, PDF indirilir?

Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti. ÖSYM 2023 KPSS sonuçlarını 25 Ağustos Cuma günü açıklayacak.

KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı nedir?

KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı'dır. Türkiye'de kamu kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. KPSS, lisans, ön lisans ve ortaöğretim olmak üzere üç farklı seviyede yapılır.

KPSS lisan sınavına giren adaylar hangi pozisyonda atanır?

Lisans düzeyinde KPSS'ye giren adaylar, memur, öğretmen, polis, asker ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilir. Ön lisans düzeyinde KPSS'ye giren adaylar, memur, öğretmen, sağlık personeli ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilir. Ortaöğretim düzeyinde KPSS'ye giren adaylar, memur, hizmetli, güvenlik görevlisi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilir.

KPSS'de hangi testlerden soru soruluyor?

KPSS'de adaylar, genel kültür, genel yetenek, alan bilgisi ve yabancı dil testlerinden sorumludur. Genel kültür ve genel yetenek testleri, tüm adaylar için ortaktır. Alan bilgisi testleri, adayların tercih ettikleri alana göre değişir. Yabancı dil testleri, adayların tercih ettikleri alana göre zorunlu veya isteğe bağlı olabilir.

KPSS sonuçları kaç yıl geçerlidir?

KPSS sonuçları, iki yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde, adaylar, KPSS sonuçlarını kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak istihdam edilebilir.

KPSS, Türkiye'de kamu kurumlarına personel alımı için en önemli sınavdır. KPSS'ye giren adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer yapma şansına sahip olur.

KPSS sınav soruları ve konuları

KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek (120 Soru)

Genel kültür ve genel yetenek alanı hem öğretmen hem de a grubu adaylar için ortak bölümdür. Bu bölümden toplam 120 soru çıkmaktadır. Bu 120 soru cumartesi sabahı oturumunda adaylara verilen 120 dakikalık süre içinde çözülmektedir. Genel Kültür ve genel yetenek oturumu Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi ve güncel-sosyolojik olaylar konularından oluşmaktadır.

KPSS Türkçe (30 soru)

Türkçenin soru sayısı aynı kaldı. Değişiklik öncesinde bu alanda sözcük bilgisi, dil bilgisi, anlatım özellikleri, okuduğunu anlama konularından soru gelmekteydi.

Şimdi ise “Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.” İbaresi kullanılmaktadır.

KPSS Matematik (30 soru)

Matematik soru sayısı değişmedi. Değişiklik öncesinde sayılarla işlem yapma, matematiksel ilişkilerden yararlanma, problem çözme, temel geometri bilgileri, tablo grafik okuma konularından soru gelmekteydi.

Şimdiki konu dağılımında ise “Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.” ifadesine yer verilmiştir. Soruların ALES soru tarzına yakınlaşacağı düşünülebilir.

KPSS Tarih (27 soru)

Tarih soru sayısı 30’dan 27’ye düştü. Önceden Eski Türk Devletleri ve Osmanlı Devletinden 9 soru, inkılâp tarihinden 21 soru gelmekteydi.

Yeni sistemde ise Selçuklu Devleti ve Öncesi Türk Devletlerinden 3 soru, Osmanlı devletinden 9 soru, İnkılap tarihinden ise 12 soru gelecek. Ayrıca 2013 sınavı ile birlikte ilk defa Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinden 3 soru gelecek.

KPSS Coğrafya (18 . soru)

Coğrafya soru sayısı değişmedi. Türkiye’ni fiziki özelliklerinden gelen soru sayısı 7’ye yükseldi. Türkiye’nin ekonomik özellikleri sorusu 13’e düştü. Beşeri özellikler ise hala 5 soru gelecek.

Vatandaşlık Bilgisi (9 soru)

Vatandaşlık bilgisi soru sayısı değişmedi. Ancak devletler umumi ve özel hukuku konusu buradan kaldırıldı.

KPSS Güncel Konular (6 Soru)

Güncel konuların soru sayısı 3 iken 6’ya yükseldi. Bu durum adayları daha çok gazete okumaya ve haberleri takip etmeye teşvik edecek gibi gözüküyor.

KPSS Hukuk (40 soru)

Hukuk alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi.

İktisat (40 soru)

İktisat soru sayısı değişmedi. Ancak, iktisadi düşünce tarihi sorularından 2 soru kesilerek makro iktisada eklendi. Böylece makro iktisattan 10 soru ve İDT’den 2 soru gelecek. Bu durum makro iktisat okullarından detaylı soru gelebileceğini gösteriyor.

KPSS Maliye (40 soru)

Maliye alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi.

KPSS Muhasebe (40 soru)

Muhasebe soru sayısı değişmedi. Ancak genel muhasebe soru sayısı 28’den 26’ya geriledi. Bu iki soru ihtisas muhasebesi sorularına eklendi ve buradan 4 soru gelecek.

KPSS Kamu Yönetimi (40 soru)

Kamu yönetimi alanında soru sayısı ve konu yüzdeleri değişmedi. Sadece yönetim bilimleri konusunda kamu politikaları konuları da eklendi.

ÇEKO (40 soru)

Soru sayısı değişmedi ancak konu yüzdeleri değişti ve yeni konular eklendi. İş hukuku ve teorisinden 8 soru, sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden 10 soru, sosyal politika 4 soru, çalışma ekonomisi 12 soru, çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisin 6 soru gelecek

Hem A hem B Grubu İçin Yapılan KPSS’lere Katılmak Mümkün mü?

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilana çıkılan tüm kadrolar KPSS-B’dir. Buna göre KPSS’nın genel kültür ve genel yetenekten oluşan bölümüne giren her aday bu KPSS-B kadroları tercih işlemine katılabilecektir. Ancak, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarına başvurabilmek için ÖSYM’nin yapacağı KPSS sınavı sonrasında sınavı açan kamu kurumlarınca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan da başarılı olmak gerekmektedir.

Bu, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları için açılan ilanda, hangi bölüm mezunlarının yazılı ve/veya sözlü sınava katılabileceği belirtilir. Bu ilanda mühendislik bölümüne de yer verilmiş ise aday ilana çıkılan müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilir.