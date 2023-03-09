Kramp neden olur? Kramp nasıl geçer?

“Vücudun susuz kalması; spor ya da diğer yoğun hareketler sonrası terleme nedeniyle vücudun susuz kalması kramplara neden olabilir. Elektrolit dengesizliği; sodyum, kalsiyum ya da magnezyum seviyelerinin düşüklüğü hem sinir uçlarının hem de bu sinirlerin etkilediği kasların uyarılmasını arttırır ve kramp gelişimine neden olur. Kasların gevşemeden kasılmasının sebeplerinden biri vücudun yeteri kadar vitamin almaması ve kasları besleyememesinden kaynaklanmaktadır. D, A, B (B1, B5, B6, B9, B12), C, E vitamini eksikliği; kas kramplarına neden olabilir. Gün içinde çok fazla ayakta kalmak ve genetiğin etkisi ile baldırda meydana gelen varisler kramp oluşmasına neden olabilir. Tiroit bezi hastalıkları; hipertroidi ve hipotroidi gibi troid bezinin hastalıkları kramp gelişmesini arttırabilir. Şeker hastalığı; ayakta yanma, uyuşma hissi yapabildiği gibi yüksek ya da düşük kan şekeri kramp gelişmesine neden olabilir. Böbrek yetmezliği; böbrek yetmezliğinde sıvı elektrolit dengesinin bozulması ile kramp gelişebilir. Sigara; sigara kullanımı ile bozulan kan dolaşımı ile kramp gelişimi artabilir. İlaçların yan etkileri; bazı ilaçların yan etkileri arasında krampların da olabileceği bilinmektedir. Tansiyon ilaçları, idrar söktürücü ilaçlar, doğum kontrol hapları, kolesterol düşürücü ilaçlar ve ayrıca diyaliz tedavisindeki ilaçlar örnek olarak verilebilir” diye konuştu.