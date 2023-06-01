2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılamak için emekli ikramiyelerinin yatmasını bekleyen vatandaşlar bir yandan da bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu. Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı. Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?

Milyonlarca emekliye Kurban Bayramı öncesi büyük müjde yolda. Senede 2 kez dağıtılan bayram ikramiyelerine bir yılda ikinci kez zam geliyor. Asgari ücret ve memurları enflasyona ezdirmemekte kararlı olan hükümet, onların maaşlarında iyileştirme yaparken emeklileri de ihmal etmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamalarda emekli ikramiyelerini daha da yukarı çıkarmanın hesabı içinde olduklarını belirtmişti. 6 aylık enflasyona göre temmuz ayında zam alacak olan milyonlarca emekli, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirmiş durumda. Sabah gazetesinin aktardığı habere göre; hükümet, emekli maaşları ve bayram ikramiyesini Kurban Bayramı'ndan önce vatandaşların hesabına yatıracak. EYT'liler maaşları bağlandıktan sonra 2 bayram ikramiyesini toplu şekilde hesabında görecek. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindirecek gelişme yaşandı. Söz konusu ikramiyelerin 2 bin 500 ila 3 bin Türk Lirası bandına yükseltileceği öğrenildi.

Bayram ikramiyesi nedir?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve Kurumumuzdan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

Bayram ikramiyesi kimlere ödenir?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Bayram ikramiyesi tutarı ne kadar?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 2.000'er TL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenir?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramlarından önce Kurumumuzca belirlenecek tarihlerde ödenir.

Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi veriliyor mu?

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

Sürekli iş göremezlik geliri al makta olanların bayram ikramiyesi ne kadar?

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri al makta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenir.