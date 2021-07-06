2021 Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı ayın kaçına denk geliyor, kaç gün tatil? Ayrıntılar haberimizde...

2021 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

ÖZGÜN Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Kurban nedir?

Sözlükte yaklaşma ve Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmayı ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

ÖZGÜN Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

ÖZGÜN Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

Kurban ibadetinin mahiyeti

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından, "Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?" sorusuna cevap verildi. Başkanlığın cevabı şöyle:

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