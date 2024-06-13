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Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar krediyle kurban kesilebilir mi? sorusunu araştırmaya başladı. Peki banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? soruna cevap verdi. Haberimizde cevabını bulabilirsiniz.

15:24 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:26 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kredi çekilerek kurban kesilebilir mi? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?
Kredi çekilerek kurban kesilebilir mi? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? sorularına yanıt verdi.

Kredi ile kurban kesilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının "Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?" sorusuna cevabı şöyle:

  • "Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).
  • İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir.
    Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez.
    Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur.
    (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4).
  • Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir
    ."

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.


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Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?