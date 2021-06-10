Özgün Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?
DİNİ BİLGİLER

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar Kredi kartıyla kurban kesilir mi? sorusuna yanıt arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? sorusuna cevap verdi. Peki kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? İşte cevabı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kredi kartıyla kurban kesilir mi? Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 'kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?' sorularına yanıt verdi.

Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?
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Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Kredi kartıyla kurban kesilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının "kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" sorusuna cevabı şöyle:

  • "Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."

Kurban

Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur.

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?
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Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık’ta İsâ’nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba’nın oğlu İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?
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Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan mali bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
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Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkanı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.

Osmanlı'da kurban eti nasıl dağıtılırdı?
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Osmanlı'da kurban eti nasıl dağıtılırdı?
Osmanlı'da Kurban Bayramı büyük bir coşku ile kutlanırdı. Halk arasında kurban etinin dağıtımı da bir seremoni şeklinde olurdu. Kurban etleri çocuklar tarafında dağıtılarak semtteki ihtiyaç sahiplerini öğrenmesi sağlanırdı.


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