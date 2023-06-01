|
Özgün

Kuruluş Osman 129. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 128. bölümüyle dün akşam ekran karşısına çıktı. Her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Bala Hatun, Osman Bey’in tuzağa düştüğü haberini alıp ardına düşer. Bala Hatun, Osman Bey’i bulabilecek midir? Konakta büyük bir telaş vardır. Ne Osman Bey ne de evlatları ortada yoktur. Malhun Hatun alpları örgütler. Osman Bey’i bulmak için nasıl bir plan yapacaklardır? Kuruluş Osman son bölümü ATV linkiyle tek parça full izlemek ve 129. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:34 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 128. Bölüm Tek Parça FULL (ATV İZLE)

Kuruluş Osman 128. Bölüm Tek Parça FULL (ATV İZLE)

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 128. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Tekfur Valens, Osman Bey’in gittiği obayı bulur. Artık ok yaydan çıkmıştır. Bütün ahali kenetlenmiş Osman Bey’le bir cenk etme hevesindedir. Orhan Bey sayıca az olmalarına karşı kurduğu planla Tekfur Valens’e karşı koyabileceklerini anlatır. Osman Bey, bu fikri beğenir. Fakat Tekfur Valens’in kurduğu bambaşka bir oyun daha vardır! Osman Bey’i derin bir cendereye sokar. Kuruluş Osman son bölümü, özeti ve yeni bölüm fragmanı haberimizde.

KURULUŞ OSMAN 128. BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY’İ BEKLEYEN TEHLİKE NEDİR?

Osman Bey ve alpları Tekfur Valens’in tuzağında sıkışıp kalmışken Türkmen obalarından bir Bey’in obasına doğru ricat ederler. Fakat Osman Bey’i bambaşka bir tehlike beklemektedir. Bu tehlike nedir?

BALA VE MALHUN HATUN, OSMAN BEY’İN İZİNDE

Bala Hatun, Osman Bey’in tuzağa düştüğü haberini alıp ardına düşer. Bala Hatun, Osman Bey’i bulabilecek midir? Konakta büyük bir telaş vardır. Ne Osman Bey ne de evlatları ortada yoktur. Malhun Hatun alpları örgütler. Osman Bey’i bulmak için nasıl bir plan yapacaklardır?

TEKFUR VALENS VE NAYMAN’IN İŞBİRLİĞİ!

Tekfur Valens, Fetih düşü kuran Osman Bey’i öldürmeye kararlıdır. Tekfur Valens ve Nayman, Osman Bey’i bitirmek için yepyeni bir oyun kurarlar.

FATMA’NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Malhun Hatun ve alplar Nayman’ın pususuna düşerler. Fatma da Malhun’ların yanındadır. Nayman Osman Bey’in kalbini sökmek için kızının canını almaya niyetlidir. Fatma büyük bir tehlike altındadır. Fatma’nın akıbeti ne olacaktır?

OSMAN BEY VE OBA AHALİSİ BU CENDEREDEN NASIL KURTULACAKTIR?

Tekfur Valens, Osman Bey’in gittiği obayı bulur. Artık ok yaydan çıkmıştır. Bütün ahali kenetlenmiş Osman Bey’le bir cenk etme hevesindedir. Orhan Bey sayıca az olmalarına karşı kurduğu planla Tekfur Valens’e karşı koyabileceklerini anlatır. Osman Bey, bu fikri beğenir. Fakat Tekfur Valens’in kurduğu bambaşka bir oyun daha vardır! Osman Bey’i derin bir cendereye sokar.

KURULUŞ OSMAN 128. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Kuruluş Osman 128. bölümü tek parça full izlemek için

KURULUŞ OSMAN 129. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 129. bölüm fragmanı için

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)



#Kuruluş Osman
#Osman Bey
#Tekfur Valens
#Bala Hatun
#ATV
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek