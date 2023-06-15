Kuruluş Osman 130. Bölüm Tek Parça Full (ATV İZLE)

ATV ekranlarından her hafta Çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman dizisi dün akşam sezon finali yaptı. Dizinin son bölümünde Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır. Kuruluş Osman 130. bölüme ve özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 130. BÖLÜM (SEZON FİNALİ)ÖZETİ

KOMUTAN MUZOLAN ZAFER İÇİN NELERİ GÖZE ALMIŞTIR?

Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan’ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey’in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan’ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

OSMAN BEY’İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!

Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans’ı ve Komutan Muzolan’ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey’in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey’in Koyunhisar galibiyeti Bizans’ta ve Anadolu’da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

DEVLETİN AYAK SESLERİ!

Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

KURULUŞ OSMAN 130. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) TEK PARÇA FULL

Kuruluş Osman 130. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Yapım: Bozdağ Fi̇lm Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ Yapımcı: Mehmet Bozdağ Yönetmen: Ahmet Yılmaz Senaryo: Mehmet Bozdağ, A. Kadir İlter, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

OYUNCULAR

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berik Aitzhanov (Komutan Nayman), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Deniz Barut (İsmihan Sultan), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Miray Akay (Alçiçek), Alpaslan Özmol (Gürbüz Alp), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Birsen Dürülü (Kara Ebe), Cemre Demircan (Fatma)







