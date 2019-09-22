KYK beslenme yardımı ne kadar?
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KYK beslenme yardımı ne kadar?

KYK Kurum bünyesindeki yurtlarda aylık 330 lira olarak uygulanan beslenme yardımı arttırıldı. Peki, KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi AA
KYK beslenme yardımı 375 TL oldu.

KYK beslenme yardımı 375 TL oldu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, bu yıl yurt ücretine zam yapmayan KYK, yurtlarında barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını da yükseltti.

KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR?

Geçen yıl sabah kahvaltısında 3,5, akşam yemeğinde 7,5 lira olmak üzere günlük 11 lira, aylık ise 330 lira olarak uygulanan beslenme yardımı bu yıl günlük 12,5, aylık 375 liraya çıkarıldı.

Dünden itibaren uygulanmaya başlanan yeni beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 4, akşam yemeği için ise 8,5 lira olarak belirlendi.

Kahvaltı yardımı yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Ücretsiz barınan öğrencilere 22,5 lira beslenme yardımı

Yurtlarda yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocuklarına, anne ve babası vefat etmiş ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 liradan 22,5 liraya yükseltildi.

Beslenme yardımı KKTC'de yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4,5, akşam yemeği için ise 9 lira olmak üzere günlük toplam 13,5 lira uygulanacak.

Yemekler piyasa fiyatlarının yüzde 35 altında

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkanlar da sunuluyor. KYK'lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkanı sağlanırken, akşam için ise 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor.

Öğrencilerin maddi imkanları gözetilerek belirlenen yemek fiyatları, piyasa ortalamasının en az yüzde 35 altında bulunuyor.

Yemekler sıkı kontrolde

Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor.

KYK'daki lokanta-kantin işletmelerinde gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu da bulunuyor. Lokanta ve yemekhanelerin tedarik, depolama ve üretim aşamalarının tamamı, işinde uzman meslek elemanları tarafından kontrol ediliyor.

Diğer taraftan yurt idaresince her gün yemeklerden numune alınarak sterilize bir şekilde 72 saat boyunca saklanıyor. İhtiyaç duyulması halinde numuneler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından tahlil ediliyor.

KYK Burs başvuruları nasıl yapılır? 2017-2018 KYK burs başvuru tarihleri
KYK Burs başvuruları nasıl yapılır? 2017-2018 KYK burs başvuru tarihleri

KYK Burs başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak? Onbinlerce öğrenci KYK burs başvurularının başlamasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde olan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) 2017-2018 Bursbaşvuruları henüz başlamadı. KYK burs başvurularının alınmaya başlanacağı tarih henüz belli değil. Başvurular başladığında sayfamızda sizlere aktaracağız.KYK Burs başvuruları nasıl yapılır?KYK Burs başvurularını bekleyen adaylar, başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını ve gerekli belgeleri merak ediyor. KYK burs başvurusu için yapılması gereken işlem Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden ve e-devlet üzerinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tradresinde ilan edilmektedir.KYK BURS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAE-Devlet ile KYK Burs başvurusu için tıklaKYK BURS BAŞVURU BELGELERİ NELER?• Şehit çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşleri)veya gazi çocuğu (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki öğrenciler (Valilikten alınacak belge)• Milli futbolcular Futbol Federasyonundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular Kurumumuz tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)• Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)2017-2018 BURS MİKTARLARI NE KADAR OLDU?Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen 2017-2018 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi miktarlarına zam yapıldı. Beslenme yardımı da artırılırken, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Burs ve kredi ödemeleri lisans öğrencileri için aylık 425 liradan 470 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 850 liradan 940 liraya, doktora öğrencileri için ise aylık bin 275 liradan bin 410 liraya yükseltildi. Böylelikle 2002 yılında 45 lira olan Burs ve Öğrenim Kredisi, yüzde 944 artışla 470 liraya yükselmiş oldu.ÖĞRENİM KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;- Ön lisans öğrencileri,- Lisans öğrencileri,-Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),-İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),-Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

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