Yaz aylarında El Nino sıcakları ile kavrulan Türkiye, kış aylarında ise El Nina soğukları geliyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde bir hayli düştü. Uzmanlar sonbahar ve kış aylarının bir hayli soğuk geçeceğini belirtiyor. Aralık aylarında etkin olacağını, bu sebeple ekim, kasım, aralık aylarında soğuk ve kuvvetli yağışlar etkili yağışlar görülebileceğini belirtti. Ancak Ocak ayından sonra kış değerleri normale dönebileceğini de sözlerine ekledi. Uzmanlardan La Nina uyarısı geldi. La Niña, küresel iklimi etkiliyor ve normal hava koşullarını bozuyor; bu da bazı yerlerde şiddetli fırtınalara, diğerlerinde ise kuraklıklara yol açabiliyor.

La Nina ne demek?

La Nina ifadesi İspanyolcadır. La Nina kelimesinin anlamı 'Kız' olarak çevriliyor. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımdır. Pasifik üzerindeki basınç sistemlerini etkiler. Türkiye üzerinde direkt olarak bir etkisi yoktur. Lakin, pasifik üzerindeki basınç sistemleri üzerinde etkisi olduğu için Türkiye'de dolaylı bir gücü bulunmaktadır.

La Nina kuvvetlendikçe dünya soğuma evresine girmekte ve kutuplardaki buzul miktarı artmakta. Sadece Türkiye'de değil, ABD'nin batı kıyısı da oldukça soğumuş durumda. Dünya soğuma eğiliminde olduğu için Özellikle ABD'nin batı kıyısı (Kaliforniya) ve ülkemizde kışın soğuk olmasının temel sebebi bu.

Renkli çubuklar, El Niño yıllarının (kırmızı, bölgesel ısınma) ve La Niña yıllarının (mavi, bölgesel soğuma) genel küresel ısınmayla nasıl ilişkili olduğunu gösteriyor . El Niño-Güney Salınımı, uzun vadeli küresel ortalama sıcaklık artışındaki değişkenlikle ilişkilendirilmiştir; La Niña yılları genellikle yıllık küresel sıcaklık düşüşlerine veya azalan artışlara karşılık gelir.

El Nina Soğukları Ne Zaman Başlayacak?

La Nina hava akımı başladığında, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C (5,4–9 °F) daha düşük olarak meydana gelir. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. Meteoroloji uzmanlarına göre; Kasım aylarının sonunda başlayacak olan bu hava akımında El Nina, yaklaşık 5 ay süreceği düşünülüyor. Çok aşırı kar yağışının meydana geleceği düşünülen El Nina hava durumundan kaynaklı bol fırtınalar yaşanacağı bekleniyor. Bunun yanı sıra kar fırtınaları sık sık yaşanacak. Kuzey ve Güney kıtlardaki kar yağışları daha şiddetli yaşanacak.











