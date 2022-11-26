Lansman ne demek? (KISACA)

Hem reklam hem de halkla ilişkiler kapsamında yapılan tanıtımlar için kullanılan lansman terimini ilk kez duyanlar merak edip araştırmalarda bulunuyor. TDK’ya göre tanıtım anlamına gelen lansman kelimesi ile ilgili öğrenmek istediklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

LANSMAN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Lansman, lanse etmek, sunmak gibi eş anlamlı sözlerle de ifade edilebilir.

LANSMAN NEDEN, NASIL YAPILIR?

Bir firma yeni çıkardığı bir ürünü tanıtmak için otel ya da fuar alanlarında davetlileri ağırlar. Davetiler genellikle reklam ve pazarlama sektöründeki şirketlerin üst düzey yetkilileri olur. Marka bilinirliğini arttırmak ve ürün tanıtmak için yapılır.

LANSMAN FİYATI NE DEMEK?

Özellikle lansmana özel fiyatlar ile şeklinde kullanılan bu kelimenin anlamı yeni satışa sunulan ürünün fiyatı anlamına gelmektedir. Bir ürün satışa sunulduğu zaman tanıtım aşamasındaki fiyat o ürünün lansman fiyatı olmaktadır. Lansmana özel olarak bir fiyat belirlenmektedir.

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LANSMAN RENK NE DEMEK?

Ürüne hangi renk en çok yakışıyorsa o renk lansman rengi seçilir.