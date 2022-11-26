Özgün Lansman ne demek? (KISACA)
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Lansman ne demek? (KISACA)

İngilizcede launching anlamına gelen lansman kelimesinin Türkçe karşılığı tanıtım, tanıtma anlamlarına gelmektedir. Özellikle şirketlerin yeni ürünlerinin piyasaya sunulması, görsel ve yazılı olarak kişilere tanıtılmasında kullanılan lansmann terimi dilimize Fransızca’dan gelmiştir. Peki lansman eş anlamlısı nedir? Lansman neden, nasıl yapılır? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lansman ne demek? (KISACA)
Lansman

Hem reklam hem de halkla ilişkiler kapsamında yapılan tanıtımlar için kullanılan lansman terimini ilk kez duyanlar merak edip araştırmalarda bulunuyor. TDK’ya göre tanıtım anlamına gelen lansman kelimesi ile ilgili öğrenmek istediklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

LANSMAN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Lansman, lanse etmek, sunmak gibi eş anlamlı sözlerle de ifade edilebilir.

LANSMAN NEDEN, NASIL YAPILIR?

Bir firma yeni çıkardığı bir ürünü tanıtmak için otel ya da fuar alanlarında davetlileri ağırlar. Davetiler genellikle reklam ve pazarlama sektöründeki şirketlerin üst düzey yetkilileri olur. Marka bilinirliğini arttırmak ve ürün tanıtmak için yapılır.

LANSMAN FİYATI NE DEMEK?

Özellikle lansmana özel fiyatlar ile şeklinde kullanılan bu kelimenin anlamı yeni satışa sunulan ürünün fiyatı anlamına gelmektedir. Bir ürün satışa sunulduğu zaman tanıtım aşamasındaki fiyat o ürünün lansman fiyatı olmaktadır. Lansmana özel olarak bir fiyat belirlenmektedir.

LANSMAN RENK NE DEMEK?

Ürüne hangi renk en çok yakışıyorsa o renk lansman rengi seçilir.

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