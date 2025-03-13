Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. LGS başvuru ve sınav tarihleri, veli ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Orta okuldan lise hayatına başlayacan milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sınav için tarih netleşti. Peki, LGS 2025 başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman başlayacak?