Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025'te yapılacak. 8. sınıf öğrencileri LGS başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. LGS başvuru ve sınav tarihleri, veli ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Orta okuldan lise hayatına başlayacan milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sınav için tarih netleşti. Peki, LGS 2025 başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milyonlarca öğrenci şimdi de 2025 yılının LGS başvuru tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS başvuru takvimi henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl LGS sınavı 2 Haziran 2024'te uygulanmış ve başvurular, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.
2025 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025'te yapılacak.
LGS’DE TERCİH EDİLECEK OKUL TÜRLERİ HANGİLERİ?
LGS kapsamında öğrenciler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları gibi çeşitli okul türlerini tercih edebilecek.