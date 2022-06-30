LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB LGS tercih takvimi!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü yayımlandı. Binlerce öğrenci arama motorlarında LGS sonuçları ileLGS tercih işlemleri ile ilgili aramalar yapıyor. LGS tercih/ yerleştirme için gerekli tüm bilgiler ve detaylar haberimizde.

2022 LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu, 30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından açıklandı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Lise tercihleri 4-20 Temmuz'da yapılacak.

LGS TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.

LGS'DE KAÇ TERCİH YAPILACAK?

Fen liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel pregram, Meslek liseleri için tercihler merkezi puan sistemine göre yapılacak. 10 okula kadar tercih yapılabilecek.

ÖZGÜN Yerel yerleştirme ile merkezi yerleştirme arasındaki fark nedir?