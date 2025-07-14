8. sınıf öğrencileri için LGS 2025 tercih ve yerleştirme sürecinde sona yaklaşıldı. 15 Haziran'da gerçekleşen sınavın ardından şimdi sıra tercih işlemleri tamamlanmasında. Şimdi gözler, "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Peki, MEB ile LGS lise tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? LGS tercih/ yerleştirme için gerekli tüm bilgiler ve detaylar haberimizde.