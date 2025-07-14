Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar alınacak. LGS tercih kılavuzu açıklandı. Anadolu, Fen, Mesleki ve Sosyal Bilimler Lisesi tercihlerini yapan adaylar LGS yerleştirme sonuçlarını bekleyecek. Peki, 2025 LGS tercih/ yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
8. sınıf öğrencileri için LGS 2025 tercih ve yerleştirme sürecinde sona yaklaşıldı. 15 Haziran'da gerçekleşen sınavın ardından şimdi sıra tercih işlemleri tamamlanmasında. Şimdi gözler, "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Peki, MEB ile LGS lise tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? LGS tercih/ yerleştirme için gerekli tüm bilgiler ve detaylar haberimizde.
2025 LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
LGS tercih kılavuzu, tercih sürecinin başlaması ile MEB tarafından açıklandı.
Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.
Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Tercihler bugünden itibaren 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
LGS TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacak.
LGS'DE KAÇ TERCİH YAPILACAK?
Fen liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel pregram, Meslek liseleri için tercihler merkezi puan sistemine göre yapılacak. 10 okula kadar tercih yapılabilecek.