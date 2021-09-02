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Liseler ve ortaokullar ne zaman açılıyor?

İlkokul 1. sınıflar ve okul öncesi sınıflarının uyum süreci başladı. 2021-2022 yılı eğitim dönemi uyum haftası ile başlamış oldu ancak henüz ortaokul ve lise öğrencileri eğitim görmeye başlamadı. Peki, liseler ve ortaokullar ne zaman okula başlayacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Liseler ve ortaokullar ne zaman açılıyor?
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Liseler ve ortaokullar ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 eğitim takvimi ile ortaokul ve liselerin yüz yüze açılış tarihi merak ediliyor.

LİSELER VE ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak sorusu son gelişmeler ile öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında okulların kapanmasının ardından yaz tatilinde telafi eğitimlerine katılan öğrenciler okulların başlayacağı tarihe odaklandı. MEB 2021-2022 takviminde yer alan bilgilere göre ortaokul ve liseler diğer kademelerde olduğu gibi 6 Eylül tarihinde açılacak. Okullarda Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar geçerli olacak.

Bakan Mahmut Özer, “Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız” dedi.

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