Liverpool’un Mısırlı golcüsü Mohamed Salah, West Ham karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 3’e yükseltirken, Premier Lig’de üst üste 12 maçta gol katkısı sağladı. Bu seriyi ikinci kez başaran 31 yaşındaki futbolcu bu süreçte 6 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Liverpool tarihinin Premier Lig’de en golcü futbolcusu konumunda bulunan Salah, 142. golüne ulaştı.