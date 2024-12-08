Doğada, hemen her köşede karşılaştığımız bitkiler, isimleriyle de bize ilginç bilgiler sunar. M harfi ile başlayan bitki isimleri, bu zengin çeşitliliğin bir parçasıdır. Meyve verenlerden çiçek açanlara, otsu bitkilerden ağaçlara kadar birçok tür, isimlerinde M harfini taşır. Bu isimler, bitkinin özelliğine, yetiştiği bölgeye veya hatta tarihsel kökenine dair ipuçları barındırabilir. İşte M harfiyle başlayan bitkiler.