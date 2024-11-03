Z harfi ile başlayan bitki isimleri, botanik dünyasında merak edilen konulardan biridir. Bu bağlamda, zambak en bilinen bitkilerden biridir ve genellikle süs bitkisi olarak kullanılır. Ayrıca, zencefil şifalı özellikleri ile mutfaklarda ve tıbbi alanlarda sıkça yer alır. Zerdeçal ise, baharat olarak kullanılan ve sağlığa faydaları ile bilinen bir başka bitkidir. Z harfi ile başlayan bitkiler, hem sağlık hem de estetik açıdan değerli bitkiler arasında yer almaktadır. İşte Z harfi ile başlayan hangi bitki isimleri…