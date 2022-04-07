Macron, Polonya Başbakanı'nın eleştirilerini "skandal" olarak nitelendirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin kendisine yönelik eleştirilerini "temelsiz" ve "skandal" olarak niteledi.

Macron, TF1 kanalında Morawiecki'nin eleştirileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Morawiecki'nin açıklamalarının "temelsiz" ve "skandal" olduğunu ifade eden Macron, Polonya Başbakanı'nı Fransa'daki cumhurbaşkanı seçim kampanyasına müdahale etmekle suçladı.

Macron, Morawiecki'nin aşırı sağcı parti tarafından desteklendiğini ve Fransa'daki aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ile birçok kez görüştüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü için sorumluluğu üstlendiğini ifade eden Macron, Ukrayna'da barışı sağlamak için Putin ile görüşmenin önemli olduğunu belirtti.

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Morawiecki, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Batı’dan Rus kaynaklarına yönelik yaptırımları ve ambargoyu sıkılaştırmasını isterken, Macron'a atfen "Sayın Macron, Putin ile kaç kez görüştünüz, bir şey başardınız mı? Suçlularla pazarlık yapacak bir durum yok." demişti..

Emmanuel Macron kimdir? Emmanuel Macron'Un siyasi hayatı

Immanuel Macron (d. 21 Aralık 1977, Amiens), Fransız bankacı, bürokrat ve siyasetçi. 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde kurucusu olduğu merkez parti En Marche !'ın adayı olup, cumhurbaşkanı seçilmiştir.

İlk yılları ve eğitimi

Amiens'da Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron ismiyle doğdu. Annesi Françoise Macron (doğum adı: Françoise Noguès) doktor, babası Jean-Michel Macron Picardie Jules Verne Üniversitesi'nde nöroloji profesörüdür.[1] Ailesi dindar olmasa da kendi isteğiyle 12 yaşında Katolik olarak vaftiz oldu.[2] Büyükannesi Manette ile yakın bağlara sahipti. Büyükannesinin annesi okuma yazma bilmezdi ve işçi sınıfına mensuptu; Macron ailesinin bu tarihini siyasi hayatında kendisini siyasi elitin dışında bir aday olarak gösterme amaçlı kullanmıştır.[3]

Paris Ouest Nanterre La Défense Üniversitesi'nde felsefe bölümünü bitirdi, filozof Paul Ricœur'un La Mémoire, l’histoire, l’oubli (Hafıza, Tarih, Unutuş) adlı kitabının 1999-2001 arasında hazırlanma sürecinde asistanı oldu.[4] Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nden 2011'de kamu işleri alanında lisansüstü diploması aldı. 2002-2004 yıllarında Ulusal İdare Okulu'nda (ENA) eğitim gördü.[4] Eğitimi sırasında Fransa'nın Nijerya büyükelçiliğinde staj yaptı.[5] 10 yıl Amiens konservatuvarında piyano[6] eğitimi aldı ve üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Mesleki hayatı

2004'te ENA'yı bitirdikten sonra Fransa Ekonomi Bakanlığında maliye müfettişi olarak çalışmaya başladı. 2007'de Jacques Attali başkanlığındaki Fransa'nın ekonomik büyümesini güçlendirme amaçlı komisyonun yardımcı raportörü oldu.[7] 2008'de 50.000 euro ödeyerek devletle olan kontratını feshetti[8] ve Rothschild & Cie grubunda ticari bankacı olarak yüksek maaşlı bir pozisyonda göreve başladı.[9] 2012'ye dek görev yaptığı bu görevde Pfizer'in bir kolunun Nestlé tarafından satın alınmasını yönetti. 9 milyar euroluk bu süreci yönetmesiyle milyoner oldu.[4]

Siyasi hayatı

Yurttaşlar Hareketi'nde (MDC) siyasi hayatına başladı, 24 yaşında Sosyalist Parti'ye katıldı ve 2006-2009 yıllarında etkin oldu. 2002'den itibaren eski başbakan Michel Rocard'a yakındır. 2006 yılından itibaren Jean Jaurès Vakfı'nda görev aldı. Yine aynı yıl Jean-Pierre Jouyet aracılığıyla François Hollande ile tanıştırıldı ve 2010 yılından itibaren Hollande'ın yakınında yer aldı. 2007 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, dahil olduğu Gracques grubu (eski patronlar ve memurların oluşturduğu düşünce grubu) Ségolène Royal ile François Bayrou'nun ittifak yapması çağrısında bulundu. 2011'de Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanlığı ön seçiminde François Hollande'ı destekledi.

15 Mayıs 2012'de François Hollande'ın cumhurbaşkanı olmasıyla beraber cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcısı oldu ve 30 Ağustos 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Temmuz 2014'te bu görevden ayrıldı. 2. Manuel Valls Hükümeti'nde Ekonomi, Sanayi ve Dijital Ekonomi Bakanı olarak görev aldı. Bazı gözlemciler tarafından Sosyal liberal veya sosyal demokrat olarak değerlendirilmektedir ve Sosyalist Parti'nin sağ kanadına mensup olarak algılanmaktadır. 30 Ağustos 2016'da hükümetten istifa etti. İstifasından sonra En Marche ! hareketini oluşturarak 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koydu. İlk tur sonucunda Marine Le Pen ile ikinci tura kaldı ve 7 Mayıs 2017 tarihinde cumhurbaşkanı seçildi.