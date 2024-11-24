Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Meteoroloji’nin değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde kış etkisini gösteriyor. Meteoroloji, Bursa, Kocaeli, Kayseri, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Tokat, Malatya, Kars ve Adana'da kar yağışı uyarısı yaptı. Çok sayıda kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlandı.
24 Kasım 2024 Pazar günü Malatya hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 9° C, nem oranı % 78, rüzgar 11km/s ve Yağmurlu olması bekleniyor. Malatya yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı -4° C, Karlı olması bekleniyor.
23 Kasım 2024 Cumartesi günü karla karışık yağmurlu, sıcaklık 11, 24 Kasım 2024 Pazar günü hafif kar yağışlı, sıcaklık 2, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü hafif kar yağışlı, sıcaklık 3, 26 Kasım 2024 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 4, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü parçalı bulutlu, sıcaklık 3.