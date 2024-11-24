Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Meteoroloji’nin değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde kış etkisini gösteriyor. Meteoroloji, Bursa, Kocaeli, Kayseri, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Tokat, Malatya, Kars ve Adana'da kar yağışı uyarısı yaptı. Çok sayıda kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlandı.