Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Malatya 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti başta olmak üzere seçime giren tüm partilerin oy oranlarını, açılan sandık sayılarını ve oy oranlarını canlı analizlerle Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasından öğrenebileceksiniz. İşte Malatya

ve Millet Oy Oranları ile Malatya'da Kim Kazandı? Hangi İttifak Kazandı? sorularını cevabı.