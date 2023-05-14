Malatya seçim sonuçları
Malatya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Malatya seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.
2023 Malatya Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
AK PARTİ MALATYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. BÜLENT TÜFENKCİ
2. İHSAN KOCA
3. İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK
4. ABDURRAHMAN BABACAN
5. VAHİT ATALAN
6. RAMAZAN ÖZCAN
MHP MALATYA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. MEHMET CELAL FENDOĞL
2. ÖMER EKİCİ
3. MESUT SAMANLI
4. SELMA ÇİCEK
5. MUHSİN YİĞİT
6. UĞUR SEVİM
CHP MALATYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. VELİ AĞBABA
2. ENVER KİRAZ
3. BATTAL KANBAY
4. ALİ İMRAN MARASALI
5. YUSUF KURŞUN
6. OKAY DEMİRHAN
İYİ PARTİ MALATYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ŞEYHMUS GÖÇMEZ
2. ATİLLA ŞAHİN
3. ELİF APOHAN
4. SELÇUK HAN
5. METİN KAPIDERE
6. MENİJE NUR ÖZCAN
2018 Malatya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Malatya Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 69,2’sini alırken, 2018 Malatya Cumhurbaşkanı seçim sonucu Muharrem İnce oyların yüzde 22,9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 4,4’ünü, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 2,2’sini aldı.
2018 Malatya milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Malatya oy oranı % 70 olurken, AK Parti 4, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 22,5’ini aldı. CHP 1 milletvekili çıkardı.
2018 Malatya'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 53,9
- CHP % 16,7
- MHP % 16,1
- HDP % 7
- İYİ Parti % 4,3
2018 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Malatya yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Malatya Büyükşehir Belediye başkan adayı Selahattin Gürkan oyların % 68,47’sini alırken, CHP adayı Soner Gökçe ise oyların % 23,23’ünü aldı.
Malatya ilçeleri hangileri?
Malatya'nın ilçeleri 13 tanedir.
-Battalgazi
-Yeşilyurt
-Akçadağ
-Arapgir
-Arguvan
-Darende
-Doğanşehir
-Doğanyol
-Hekimhan
-Kale
-Kuluncak
-Pütürge
-Yazıhan
Malatya hakkında bilgiler
Malatya, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Malatya, zengin kültürel ve tarihi dokusuyla dikkat çekmektedir. İpek Yolu güzergahında yer alan şehir, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm açısından da oldukça önemlidir.
Malatya'nın tarihi M.Ö. 4000'lere kadar uzanmaktadır. İlk çağlarda Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok medeniyet burada hüküm sürmüştür. Malatya'nın tarihi dokusunu oluşturan en önemli eserler arasında Malatya Kalesi, Aslantepe Höyüğü, Fırat Nehri üzerinde yer alan Alahan Manastırı ve Battalgazi Ulu Camii yer almaktadır.
Malatya'nın tarım açısından oldukça zengin bir bölge olması, kayısı üretimiyle özellikle ünlüdür. Şehirde yetiştirilen lezzetli kayısılar, dünyanın birçok yerinde büyük ilgi görmektedir. Ayrıca şehirde elma, armut, üzüm, ceviz, fındık, buğday, nohut, mercimek gibi birçok tarım ürünü yetiştirilmektedir.
Malatya'nın sanayi sektörü de oldukça gelişmiştir. Şehirde tekstil, gıda, kimya, metal, plastik, orman ürünleri, makine ve alet üretimi gibi birçok sektörde faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır.
Malatya'nın doğal güzellikleri de oldukça dikkat çekicidir. Yeşilırmak Vadisi, Göksun Kanyonu, Kapuzbaşı Şelalesi, Sürgü Şelalesi, Arapgir Kanyonu, Karakaya Baraj Gölü gibi birçok doğal alan şehrin turizm potansiyelini artırmaktadır.