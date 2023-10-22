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Mario Balotelli'den Filistin’e "One minute" videosuyla destek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un forveti Mario Balotelli, sosyal medya hesabından Filistin'e destek vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "One Minute" çıkışını paylaştı. Balotelli’nin Filistin mesajı büyük beğeni aldı.

15:06 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mario Balotelli'den "One Minute" paylaşımı

Mario Balotelli'den "One Minute" paylaşımı

Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda "One minute" tepkisiyle yayınladı.

Balotelli, Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışına tepki gösterdiği anları içeren videoyu yayınladı.

One Minute" çıkışı

2009'da Başbakan olarak Davos'a katılan Erdoğan, "Gazze: Ortadoğu'da Barış" konulu oturumda zamanın İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'in sözlerinin ardından konuşma sürelerinin adil ayarlamadığı gerekçesiyle moderatör David Ignatius'a 'One Minute' diyerek tepki göstermişti. Oturumda Peres’e hitap eden Erdoğan, "Peres, sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, çok iyi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.



#Mario Balotelli
#filistin
#One minute
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