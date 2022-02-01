"Maske Kimsin Sen" neden kaldırıldı? Maske Kimsin Sen bitti mi?

Eda Ece, Alican Yücesoy, Doğu Demirkol ve Melis Sezen'in jüri koltuğunda oturduğu, Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği Maske Kimsin Sen'in yayın gününde ekranlarda olmaması "Maske Kimsin Sen" prgoramı'nın yayından tamamen kaldırılıp kaldırılmadığı sorusunu akıllara getirdi.

"MASKE KİMSİN SEN" KALDIRILDI MI?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, ekranlara geldiği ilk günden itibaren tartışma konusuydu. Ünlü isimlerin maske ve kostüm ile kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği program, ilk olarak sosyal medyadaki paganizm ve satanizm propagandası yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı belirtildi. Twitter'da yapılan pek çok paylaşımda programın final tarihi ve detayları araştırılmaya başlandı.



REKLAM

Yarışmanın final olacağına dair henüz net bir resmi açıklama yapılmazken, gazeteci Birsen Altuntaş iddianın gerçekliğini doğruladı. Yarışmayla ilgili daha önce Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de genelge yayınlanmış ve “Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı” ve bunların “yıkıcı etkileri”ni bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti. Buna göre yarışmanın 9. bölümde final yapacağı ortaya çıktı.