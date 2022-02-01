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"Maske Kimsin Sen" neden kaldırıldı? Maske Kimsin Sen bitti mi?

"Maske Kimsin Sen" programı sosyal medyada bir süredir tartılma konusu haline geldi. Yayınlandığı ilk günden itibaren tartışmaların odağında olan ve sosyal medyada tepkilere konu olan Maske Kimsin Sen programının yayından kaldırıldığı iddia edildi. İzleyiciler arama motorunda "Maske Kimsin Sen" kaldırıldı mı? Maske Kimsin Sen programı bitti mi? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Maske Kimsin Sen programı yayından kaldırıldı mı? İşte ayrıntılar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maske Kimsin Sen neden kaldırıldı? Maske Kimsin Sen bitti mi?
MASKE KİMSİN SEN

Eda Ece, Alican Yücesoy, Doğu Demirkol ve Melis Sezen'in jüri koltuğunda oturduğu, Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği Maske Kimsin Sen'in yayın gününde ekranlarda olmaması "Maske Kimsin Sen" prgoramı'nın yayından tamamen kaldırılıp kaldırılmadığı sorusunu akıllara getirdi.

"MASKE KİMSİN SEN" KALDIRILDI MI?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, ekranlara geldiği ilk günden itibaren tartışma konusuydu. Ünlü isimlerin maske ve kostüm ile kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği program, ilk olarak sosyal medyadaki paganizm ve satanizm propagandası yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı belirtildi. Twitter'da yapılan pek çok paylaşımda programın final tarihi ve detayları araştırılmaya başlandı.

Yarışmanın final olacağına dair henüz net bir resmi açıklama yapılmazken, gazeteci Birsen Altuntaş iddianın gerçekliğini doğruladı. Yarışmayla ilgili daha önce Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de genelge yayınlanmış ve “Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı” ve bunların “yıkıcı etkileri”ni bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti. Buna göre yarışmanın 9. bölümde final yapacağı ortaya çıktı.

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