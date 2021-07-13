Matara ve Suluk Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli: Çelik, Cam, Plastik...

Su hayatımızın merkezinde. İçtiğimiz suya dikkat ettiğimiz gibi suyu neyle ve nasıl içtiğimizde önemli. Son zamanlarda popülerliği artan su mataraları ve sulukların nasıl seçilmesi gerektiği de oldukça mühim.

PLASTİK MATARALAR

Plastik içerisinde yer alan en zararlı madde BPA'dır. FDA (Amerikan Yiyecek ve İçecek Kurumu), geri dönüşümlü ve çevreci yaklaşımı ile bilinen BPA maddesinin biberon, alıştırma kapları, matara ve sıvı içme ünitelerinde kullanımını yasakladı. Bundan sonra alacağınız plastik sıvı içme şişelerinin, üzerinde BPA içermez yazısına dikkat ederek alınması tavsiye ediliyor.

BPA NEDİR?

Polikarbon plastiklerde, meyve suyu ve konserve kutularının ambalajlarının iç kısmında kullanılan, adı Bispfenol-A olarak geçen geri dönüşümlü kaplama malzemesidir. Temas ettiği gıdaya geçer ve bu etki, sıcaklık ile daha da artar. En tehlikeli kullanım alanları ise biberon, matara ve alıştırma kaplarıdır. Bebeğinizin sütünü biberonda ısıtıyor veya ısıtma işlemini mikrodalgada yapıyorsanız bu madde anında süte geçer, dolayısıyla sütten de bebeğinize.

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Yapılan araştırmalar sonunda, 2000 kişinin %90'ından fazlasının idrarında BPA bulunduğunu ekliyor FDA. New York Times'ın konu ile ilgili verdiği en son habere göre, Amerikan Kimya Komisyonu’nun resmi duyurusu ile üretici firmalar hali hazırda BPA kullanımını durdurmuş. Kullanımı 1960 yıllarından beri bebek mamaları, içecek kutuları ve plastik şişelerde devam eden BPA, biberonlarda son yıllarda tercih edilmeye başlamıştı. Plastiğin doğaya verdiği zarar göz önüne alınarak üretilen BPA’nın insan sağlığına verdiği zararın ağır basmasıyla yürürlüğe konan kanun sonrası aileleri daha çok bilinçlendirmek amacıyla, tüm plastik şişelerin üzerinde “BPA Yoktur” yazısı konulması ön görülmüş. Üzerinde bu ibareyi göremediğiniz plastik biberon ve mataralarda, BPA bulunup bulunmadığını, ürünün altında geri dönüşümü simgeleyen 7 rakamı görerek anlayabilirsiniz

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2. ALİMÜNYUM MATARALAR

Tek kullanımlık su şişelerine bir diğer alternatif ise alüminyum mataralar. Alüminyum mataralar hafif olmaları ve şık tasarımlarıyla oldukça popüler olmuş durumda ancak bu mataralar da pek masum değil. Fazla maruz kalındığında vücutta biriken ve çeşitli rahatsızlıklara sebep olan alüminyumun sıvıya temas etmemesi için bu mataraların içi kaplanıyor.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar alüminyum mataraların iç kaplamasında da plastik kullanıldığını ortaya koydu. Kullanılan plastiklerde BPA'sız olmadığı için önerilmiyor.

3. ÇELİK SU MATARASI

Ağır olması dışında BPA plastik su matarası ve alüminyuma göre daha iyi bir seçenek. Ancak çelik matara kullanan birçok kişi suya geçen çelik tadından şikayetçi. Aslında bunun iyi bir şey olduğunu söyleyebiliriz çünkü bu, plastik kaplama olmadığının göstergesi.

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4. CAM SU MATARASI

Kırılması dışında ve suyun uzun süre kalmasıyla yosunlaşması dışında olumsuz yanı yok. Üstüne bir de temizlemesi çok daha kolay. Cam matara ve şişenizi iç rahatlığıyla bulaşık makinasında yıkayabilirsiniz.