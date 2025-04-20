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Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem 2. ortak sınav takvimi: Yazılı sınav kılavuzu yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem 2. ortak sınav takvimi: Yazılı sınav kılavuzu yayınlandı mı?

17:3520/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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MEB 2. Dönem 2. yazılı sınavlar hangi tarihte uygulanacak?
MEB 2. Dönem 2. yazılı sınavlar hangi tarihte uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıfların gireceği 2. dönem 2. yazılı ortak sınav takvimini duyurdu. Peki 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar ne zaman? MEB yazılı sınavı kılavuzu yayımlandı mı?

Milli Eğiti Bakanlığı 2025 Yılı 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerini açıkladı. Öğrenciler de Ortak sınavlar ne zaman? 2. Dönem 2. yazılı sınavlar hangi tarihte yapılacak? araştırmasına geçti. 6, 7 ve 10. sınıfları kapsayan ortak sınavlar ne zaman? İşte tarihler.

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılıyor. Yazılı sınavlarda öğrencinin okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülüyor.

MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2. dönem 2. yazılı sınava ilişkin ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ortak sınav kılavuzunun sınavlardan 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.


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