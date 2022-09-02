AÖL yeni dönem kayıt, yeni kayıt, ders seçimi ve sınav takvimi netleşti

Açık Lise eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde AÖL sınav tarihleri bulunuyor. MEB tarafından açıklanan Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi ile AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri netlik kazandı. İŞte 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2022 AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri.

AÖL yeni kayıt, kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos 2022 - 7 Ekim 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

AÖL kayıt yenileme yeni kayıtlar nasıl yapılır?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

REKLAM

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

AÖL kayıt başvurusu nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci;

Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası'na ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. AÖL kayıtları için tıklayın

REKLAM

AÖL kayıt yenileme ücreti nereye ödenir, nasıl ödenir?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar.. Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır.

Açık lise kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

REKLAM

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

AÖL KAYIT YENİLEME TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖZGÜN DGS tercih işlemleri sona erdi mi? ÖSYM 2022 DGS tercih sonuç ekranı